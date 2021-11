Competir no es suficiente

Pasado el primer cuarto de temporada regular ACB, el Unicaja marcha 3-6 de balance. Sólo venció tres veces y perdió seis, pero su average general es -6, síntoma de que ha peleado sus partidos al casi siempre al máximo. Perdió por cinco puntos en La Laguna, por uno con el Gran Canaria, por dos con el Barça y por tres en Vitoria. También por nueve en Andorra y 11 en Manresa, de largo los dos peores partidos de la temporada. Igualmente, ganó por cinco en Murcia en un partido que se pudo perder. Cinco finales apurados, por cinco puntos o menos, y cuatro derrotas, dos de ellas ante equipos de Euroliga. Ahí están los motivos de la clasificación del equipo, en los encuentros parejos no ha habido colmillo para cerrarlos a favor.

Fotis Katsikaris ha conseguido que el Unicaja compita siempre. No es algo menor de donde se venía en el tramo final de la temporada, pero lógicamente no es suficiente, no basta. El quinto presupuesto de la competición no puede ir el 12º después de acabar la dos temporadas anteriores el 11º, no es sostenible. Hay que ganar más. Quedan ocho partidos para el corte de la Copa y hay que conseguir seis victorias, mínimo. El calendario no es malo, con cinco partidos en casa y tres fuera, dos de ellos en las pistas de dos de los colistas. Burgos, Fuenlabrada, Joventut, Zaragoza y Valencia en el Carpena y Real Madrid, Betis y Bilbao a domicilio. Katsikaris ganó ocho de los 17 partidos de ACB que dirigió la temporada pasada y que no fueron suficientes para entrar en el play off. Y lleva ahora, tras el retoque veraniego del equipo, tres de nueve. Son números pobres que el técnico griego intenta mejorar, pero de momento no consigue.

Es difícil recuperar el estatus perdido rápidamente, hay presión interna y externa para hacerlo, y para ello hay que acertar en decisiones en todos los estamentos. Había carga de jugadores con contrato en vigor que se consideraban demasiado altos, fuera de mercado. Pero se optó por mantenerlos antes que indemnizar y que se fueran a un rival directo. Abromaitis y Bouteille, dos de los que estaban en ese perfil, están siendo de los mejores del equipo en esta primera parte de la temporada. La plantilla tiene desequilibrios, posiciones demasiado pobladas con jugadores de características similares y otras con menos músculo, pero para nada es mala. No es para estar tan abajo en la competición considerada como prioritaria por la entidad, tal y como verbalizó López Nieto desde su primera comparecencia.

El Unicaja debe encontrar equilibrios, tapar carencias y optimizar virtudes, presenta números con altibajos. En clave ACB, es el equipo que mejor tira de tres (38.9%) junto al Río Breogán y sólo Valencia y Joventut le mejoran en tiros libres (79.5%). En cambio, es el que menos rebotea (31.4) tras el Coosur Betis. En las últimas semanas ha reducido pérdidas y ha aumentado asistencias, uno de los campos de mejora que había. Hay margen aún para reconducir la temporada, aunque es lógico que haya dudas dentro y fuera después de cuatro derrotas consecutivas que han hecho bajar posiciones y distanciar el primer objetivo claro de la temporada visto que la BCL va bien encarrilada. El equipo trabajó ayer por la tarde y volverá a hacerlo esta mañana.