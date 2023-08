Confesiones de Augusto Lima: regreso a las pistas, cambio de dorsal...

Augusto Lima tacha los días para volver a las pistas, recuperando poco a poco la dinámica del resto de la plantilla. El Unicaja agradecerá que el brasileño pueda acelerar su regreso, por la plaga de lesiones en los interiores cajistas, y que generan preocupación en el club. "Si los dos doctores me dejaran, yo estaría ayer. Mis ganas son infinitas, pero los plazos son los plazos", bromeaba el brasileño en la presentación de la nueva equipación, él portó la primera camiseta con una novedad, deja el 6 y lucirá el 23. "Ese ha sido mi dorsal toda la vida, soy supersticioso y cambiar por el 6 no me vino bien, espero que recuperar ese número sea a mejor y pueda dar muchas alegrías. La camiseta me parece muy chula, ya desde las 9:00 se sabía. Guapísima".

"Voy muy bien, entrenando mucho. Marcos (preparador físico) me está dando mucha caña y Mario (fisio) me está cuidando mucho; cada semana es muy estricta, un pasito más, y la verdad que estoy bien y muy contento". Lima se lesionó el pasado 28 de diciembre, tiempos que por ahora cumple; el Unicaja conjetura que pueda llegar en condiciones a finales de 2023, pero el jugador no descartar acortar. "No sé cuándo regresaré; dicen que en diciembre, pero iremos viendo si se puede antes, yo espero que sí. Estoy trabajando mucho y bien, pero al final los que controlan los plazos son los médicos; si por mí fuera estaría antes". Y un objetivo claro para el próximo curso. "Mi objetivo esta temporada es volver, por lo menos sintiéndome bien y poder ayudar al equipo. Creo que ahora más que nunca si pudiera estaría, pero es lo que me toca con esta desgraciada lesión. Volver y ya está".

Esencial sus funciones en el vestuario, pegamento, carisma, y porque Lima siente el Unicaja; una personalidad abrumadora que siempre surte efecto en los resultados de sus equipos. "Siempre hay cosas que pulir y mejorar, al final no hay que quedarse con un título en una temporada, sino que cada año es más difícil ganar y espero que pueda ayudar al Unicaja a seguir ganando. La Supercopa va a ser difícil, un equipo duro que se ha reforzado muy bien, un equipo a batir, así que iremos a por todo en esas semifinales", mostró seriedad en esa última respuesta. Será un fichaje de lujo para el invierno, o quizá antes.