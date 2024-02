La gigantesca dimensión de la Copa de Málaga: 7.500 visitantes, show en el Carpena y fuera, innovaciones en TV...

La Copa del Rey de Málaga tendrá muchísimos eventos paralelos además de la competición pura y dura, la razón per se del torneo. Pero hay cifras muy potentes de aficionados, difusión, penetración en otros países, número de acreditados, visitantes...

Una Copa del Rey ‘non stop’

Málaga 2024 durará ocho días, desde que este domingo 11 llegue el trofeo en AVE y se celebre el concierto inaugural de Lola Índigo hasta, una semana después, conocer al campeón de la Copa del Rey sobre el parqué del Martín Carpena. La agenda estará cargada de actividades todos los días… ¡la Copa arranca este domingo y ya no se detiene!

7.500 visitantes

Está previsto que lleguen a la provincia de Málaga al menos 7.500 visitantes de todos los rincones para disfrutar de la gran fiesta de las aficiones, uniéndose a los miles de seguidores locales que vivirán la Copa del Rey.

Música

Se estrena acb BEATS, nuevo concepto de entretenimiento de la acb y Never Say Never (NSN), y lo hace a lo grande… ¡conciertazo inaugural de Lola Índigo, una de las artistas del momento! acb BEATS continuará con actuaciones de iPop y JavyPablo en la Sala Antojo martes y miércoles, y la Copa seguirá con mucho ritmo en la Plaza de la Constitución de la mano de Endesa Music Lover con conciertos diarios de artistas locales y actuación de DJ Nano el domingo. Precisamente, DJ Nano unirá fuerzas con Pablo Méndez para un gran espectáculo en el Martín Carpena en el descanso la final, en un show presentado por Endesa y Movistar… también artífices de otra actuación de impacto: La La Love You pondrá ritmo el sábado a las semifinales.

21 patrocinadores

La Copa del Rey de Málaga contará con el apoyo de 21 entidades. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga serán las instituciones colaboradoras del evento, con Movistar como patrocinador principal, Endesa, Unicaja, Toyota e Ionos como patrocinadores oficiales. Completan el elenco los proveedores oficiales Divina Seguros, Spalding, Renfe, Lotus, Transaher, Quirónsalud, BCD Sports, Amayu, Onebox, UNIVERSAE, Mondo, Samsung y Gatorade. ¡GRACIAS!

19.400 m2 de entretenimiento para los aficionados

La Fan Zone Movistar tomará el centro de Málaga, con espacios en la Plaza de la Constitución, Plaza de la Marina, Muelle Uno – Centre Pompidou y la exposición de fotos de la calle Larios, además de la previa de los partidos en la explanada frente al Martín Carpena. En total, 19.400 m2 para el entretenimiento de los miles de visitantes y malagueños que disfruten del evento.

20 años de Minicopa Endesa

El evento donde nacen las estrellas cumple 20 años en Málaga, dando espectáculo desde el miércoles 14. El Pabellón Pérez Canca acogerá los 12 partidos de fase de grupos, las semifinales del sábado y los partidos clasificatorios, todos ellos en directo por el canal oficial de Youtube de la acb, y la final será en el Martín Carpena, en directo en Movistar+ y Redes Sociales acb.

Refuerzo para el mejor show en el Carpena

La acb ha reforzado la estructura de luz y sonido del Martín Carpena, buscando el mejor show durante toda la Copa del Rey. Para ello, se montará una parrilla en el techo con un refuerzo de un centenar de luces robotizadas y cinco láseres para aumentar la calidad de los shows y las presentaciones de jugadores.

Retransmisión televisiva

Movistar+ producirá todos los partidos con una realización con 20 cámaras, entre las que destaca que por primera vez habrá dos pole cam tras las canastas, además de dos superlentas y dos high speed, una cinecam, una cámara cenital… Una retransmisión de altura. Todos los partidos se podrán ver en directo en Movistar+ y cuatro de ellos (dos cuartos de final, una semifinal y la final), dentro de la oferta OTT de 14 euros al mes.

La Copa, de Estados Unidos a Nueva Zelanda

Málaga 2024 llegará a todos los rincones del mundo, viéndose en 152 países y territorios de cinco continentes (América, Europa, Asia, África y Oceanía). Entre las novedades, acuerdos para que la Copa se vea en Estados Unidos (NSLE), Francia, Bélgica y Luxemburgo (First Team) y Australia y Nueva Zelanda (Courtside 1891). Para ello, la acb personalizará desde Málaga la señal en inglés de todos los partidos. Además, SportKlub, que emite para todos los países balcánicos, personalizará sus retransmisiones desde el Carpena, narrando semifinales y final in situ.

Un evento sostenible

Málaga 2024 se desarrollará de forma respetuosa con el medio ambiente y para lograrlo, la organización ha contado con el asesoramiento ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y colaborará con medidas como la minimización de generación de residuos, una correcta gestión de los residuos y su reciclaje, y respetar los espacios urbanos reservados, evitando la dispersión y presencia de residuos en la zona.

Otros datos

111 voluntarios procedentes de 24 provincias serán claves en el desarrollo de la Copa.

La acb gestiona casi 500 habitaciones para equipos, árbitros, organización y Minicopa Endesa en cuatro hoteles de la provincia.

86 comercios de todo el centro de Málaga se han adherido a la promoción de la Copa del Rey durante toda la semana del evento.