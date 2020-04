Coronavirus: La ACB para indefinidamente pero sigue la idea de acabar la temporada

La ACB celebró este jueves una reunión telemática para hablar sobre la situación que se vive en el baloncesto por la crisis del coronavirus y tomar determinaciones sobre el regreso de la competición, aunque no firmes porque se depende de la evolución de la pandemia. Estaba fijado el 24 de abril como punto muy temprano y había que prolongarlo. La decisión de los clubes ha sido prorrogar de manera indefinida el parón, aunque habrá reuniones periódicas para ir evaluando, hasta que las autoridades consideren que es seguro jugar.

Aunque desde el organismo se intenta mandar un mensaje de unidad, lo cierto es que el número de clubes que aboga por cancelar la temporada no es bajo. Fuenlabrada y Estudiantes, equipos que ocupan los puestos de descenso, ya se habían manifestado a favor en privado semanas atrás. Otros clubes como Obradoiro y Bilbao también lo ven con buenos ojos. Fuenlabrada, Estudiantes, Zaragoza, Baskonia y Barcelona ya han iniciado los trámites para hacer un ERTE con sus plantillas y los clubes han empezado a permitir (en otros casos ha sido de motu proprio) que se marchen a sus países de origen. En el caso fuenlabreño, el ucraniano Bobrov dio positivo y estuvo ingresado con coronavirus en su país, aunque ya se recuperó.

No hay, de momento, un plan de choque ya elaborado como el que LaLiga de fútbol con escenarios alternativos, aunque se habló este jueves ya de posibles cambios de formatos o calendarios. Dirigentes consultados entienden que no debería haber problema para hacer un anexo al contrato de los jugadores por uno o dos meses si la competición se extendiera hasta julio o agosto, pero para ello debería haber una directriz común. Es un escenario que no se ha debatido aún en la ACB, si prorrogar más allá del 30 de junio.

"La acb deja sin efecto la fecha establecida para el 24 de abril, y analizará en las próximas semanas la evolución de la crisis sanitaria para tomar decisiones", decía la competición en una nota. Antonio Martín, presidente de la acb, mostró en nombre de todos los clubes “el profundo dolor por los estragos de esta terrible pandemia. Acompañamos en el sentimiento a las familias que lo están sufriendo y que no pueden despedirse de sus seres queridos”. En el terreno deportivo, “el objetivo de reanudar la competición se mantiene intacto y analizaremos junto a nuestros clubes la mejor manera de conseguirlo, asegurando siempre la salud de todos los participantes”, afirmaba Antonio Martín.

La Euroliga, a través de Ed Scott, mano derecha de Bertomeu, explicaba en El País que tiene un escenario que contempla jugar en una misma sede lo que queda de temporada. "La desventaja del formato de concentración sería el incremento de costes pero, a cambio, se podría realizar fácilmente el control y seguimiento sanitario de todos los participantes y limitar sus viajes y contacto con terceras personas”, decía el mandatario: "En Europa hay varias ciudades con suficiente infraestructura hotelera y al menos dos instalaciones deportivas de primer nivel". Puede ser aplicado en la Eurocup también algo parecido.

Volviendo a la ACB, finales de mayo o junio comienzan a ser los escenarios que se manejan en otros deportes y países, con más dificultades para las competiciones supranacionales por los distintos protocolos y evolución. En Italia, espejo en este proceso de pelea contra el coronavirus, se tomará una decisión el 10 de abril próximo. La Virtus propuso acabar con play off entre los 16 primeros equipos. La opción que cobró fuerza, apuntó Sportando, es la de jugar una clasificación con sistema de play off y cerrar con una final a ocho del 19 al 22 de junio. Allí no hay ese planteamiento, aún, de prolongar más allá del 30 de junio.

El Unicaja está entre los clubes que aboga por acabar la temporada 2019/20 hasta donde sea posible. Decidió en el Consejo de Administración que se mantendrían los sueldos sin recortes hasta que se cancelara la temporada y sigue con esa idea.