Coronavirus: El pase de fase permite avanzar en el trabajo del Unicaja

El Unicaja prosigue con sus entrenamientos individualizados en Los Guindos cada mañana, también lo tendrá este sábado. Los jugadores acumulan ya casi 10 días desde que arrancaron y van aumentando la carga y mejorando las sensaciones. La última incorporación ha sido de la de Francis Alonso, sobre el que todavía no está claro si podría ser inscrito en la ACB, es una situación excepcional. Aunque, de momento, no habría hueco en el caso de que no hubiera lesiones. Otros clubes como Valencia, con Josep Puerto, o el Zaragoza, con Jaime Pradilla, también han reincorporado a jugadores cedidos de la Liga LEB.

La perspectiva de que Málaga haya pasado a la Fase 1 del desconfinamiento propicia que desde el próximo lunes 18 de mayo, según anunció este viernes el ministro Illa, se permitan dar pasos para la recuperación de la nueva normalidad. Queda lejos el trabajo en grupo tradicional aún, pero ya se podrán hacer ejercicios con balón entre varios jugadores. Hasta ahora se ha trabajado en grupos de cuatro, cada uno en una de las canastas interiores de Los Guindos. En principio, ahora esos cuatro podrán trabajar de manera conjunta, pero con restricciones en el contacto. Es un paso corto, pero que no deja de ser síntoma de que todo transcurre con normalidad, según lo previsto.

También cabe la posibilidad de que se empiece a retomar la actividad en las oficinas de Los Guindos, siempre, obviamente, con las medidas de preocupación debidamente tomadas. La actividad no ha parado en ningún momento en todos los ámbitos de la entidad con el teletrabajo. Queda para más adelante la recuperación del trabajo de la cantera. Igualmente, por las tardes siguen trabajando las jugadoras del Unicaja Femenino, que esperan saber la próxima semana qué sucede con la fase de ascenso.