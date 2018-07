Un Costa del Sol de campanillas

El inicio de la pretemporada del Unicaja está previsto para el 20 de agosto, ya acabada la Feria, cinco semanas antes del comienzo oficial de la temporada. Desde unos días antes irán llegando los jugadores de manera escalonada para pasar las pertinentes pruebas médicas. Se adelantan unos días este año el inicio de la ACB, pero no ha cambiado ello la planificación, el cuerpo técnico ha estimado suficientes esas cinco semanas de trabajos previos para tomar conceptos y coger fondo físico. Cambia también el hecho de que el equipo estará al completo desde el inicio al no haber un gran campeonato de selecciones, pero se disgregará con la ventana que hay a dos semanas del inicio de la competición.

Se van conociendo detalles de la pretemporada, por ejemplo cómo será el Costa del Sol, que este año cumple su octava edición. Será el Olympiacos el rival que complete la clásica presencia del Unicaja y el Real Madrid, fijos en las ediciones anteriores. La competición se desarrollará del 13 al 15 de septiembre. El jueves 13 se jugará en Benalmádena el Unicaja-Olympiacos, el viernes 14 en Manilva el Madrid-Olympiacos para cerrar el día 15 en Marbella con el Unicaja-Real Madrid. Sin duda, un cartel de relumbrón que sigue la senda desde que el torneo arrancara en 2011 de la mano de Juanma Rodríguez, ahora director deportivo del Betis y hasta hace poco director de Deportes de la Diputación. Pese a su marcha semanas atrás para dirigir el proyecto sevillano, dejó las bases para el cartel que se presentará de manera oficial en los próximos días.

Benalmádena, Manilva y Marbella serán las sedes de los partidos del torneo

No obstante, seguramente no competirán las mejores plantillas de los equipos porque la citada ventana para selecciones coincide. Las plantillas del Unicaja, Real Madrid y Olympiacos están llenas de internacionales, aunque no todos jugarán en esta ventana. Durante la temporada no han intervenido en esos encuentros de selecciones los miembros de equipos de Euroliga, pero ahora se estará fuera del periodo oficial competitivo. En cualquier caso, hay fondo de armario para ver a jugadores de calidad en el evento.

Además del Costa del Sol, el Unicaja disputará la Copa de Andalucía. Aún en sede por determinar se jugará ante el vencedor de un duelo previo entre Betis y Granada. Tras varios años de ausencia de equipos andaluces en LEB Oro, este año bajó uno desde la ACB y subió otro desde la LEB Plata. Como continuación de la experiencia piloto de la pasada temporada, el Unicaja jugará en el torneo de pretemporada que programa la ACB. El año pasado se jugó en la sede de Granada. Todavía no conoce la fecha concreta en la que jugará el Unicaja este año, pero sí sabe que se será en Alicante. Puede incluirse algún partido más.