Culto a Pepe Pozas en un Carpena entregado

Inmejorable marco este Unicaja-Obradoiro para rendir culto a Pepe Pozas, emocionado en ese acto que preparó el club, pero más aún la grada del Carpena, entregado al jugador malagueño. En el preludio de un partido con el corazón dividido, Pozas saltaba al centro de la pista, acompañado por una ovación cerrada y calurosa del Palacio, con centenares de aficionados en pie hacia al canterano. Carrera sólida en ACB que finaliza y que siempre se ha mirado con atención desde Málaga; ADN cajista que caló en Valladolid, siete temporadas en Santiago de Compostela y un último bienio en Sevilla. Recibía Pepe Pozas una foto enmarcada de su debut con el Unicaja, en manos de su amigo Alberto Díaz, emocionado el capitán del Unicaja, formación que fue paralela en Los Guindos y una relación construida de muchos años. Álvaro Muñoz, capitán del Obradoiro, le entregaba una camiseta firmada por toda la plantilla gallega. En ese momento de ternura, muy llamativo el rostro de Moncho Fernández, el técnico más importante en la carrera del malagueño, así como todo su cuerpo técnico; otro club donde dejó huella.

Con un vídeo emitido en el videomarcador central, mientras el Carpena proseguía en ese aplauso ininterrumpido; legado que arranca y una nueva actuación rápida del club para despedir a un Pepe Pozas que ya ejerce labores en la ACB. Formación y puesto de mucho valor antes de, seguramente, volver a la estructura del Unicaja algún día, ya se verá en qué funciones. No tuvo una trayectoria prolongada en el primer equipo, pero siempre ha mantenido ese lazo con el club de Los Guindos, poniendo en cuestión esa afirmación de que hace frío lejos de Málaga. "Obviamente no ha sido me retirada deseada, dentro de las canchas. Pero nunca había soñado con una despedida así. Esto para alguien que crece en el barrio de La Victoria y de los Maristas, que ha visto los trofeos del Mayoral y todo lo que se creó a partir de los ochenta, pues es algo que nunca imaginé", agradecía Pepe Pozas.