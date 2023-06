Daniel Hierrezuelo será el nuevo director de arbitraje de la Euroliga

Noticia de alcance para el baloncesto malagueño. Daniel Hierrezuelo será el director de arbitraje de la Euroliga. A sus 52 años, Hierrezuelo fue nombrado en la Asamblea de la competición, que también ratificó los equipos participantes en ella y la Eurocup y aprobó cambios de formatos en las dos competiciones.

"Daniel Hierrezuelo ha sido árbitro de la Euroliga durante 20 temporadas. Sustituye a Richard Stokes, ocupa el séptimo lugar en el total de partidos arbitrados en competiciones de la Euroliga de Baloncesto desde el año 2000. Ha convocado un total de 548 partidos, 340 en la Euroliga y 208 en la Eurocopa. En la Euroliga ha dirigido 22 partidos de play off, cinco Final Fours y dos partidos finales", argumentaba en una nota el organismo para soportar el nombramiento del árbitro malagueño.

Un hito más, pues, en la carrera de Hierrezuelo, que desde mediados de los años 90 está en la élite del arbitraje, media vida literalmente desde que 25 años entró en la ACB. Ya entonces dirigía una final de Copa del Rey, llegando a una decena después. Múltiples partidos de play off y por el título también, más de 900 también en ACB. Ahora entra en una nueva dimensión, encargándose de la dirección de los árbitros en la mejor competición del mundo tras la NBA. En un deporte que ha ido cambiando y en el que la dificultad ha aumentado, exigiendo más preparación para adaptarse a la velocidad creciente del juego, el malagueño ha ido progresando y es uno de los mejores árbitros de la historia del baloncesto español, que ahora pone fin a su trayectoria dentro de la cancha.

El veneno del arbitraje se lo metió su hermana Lidia, tristemente fallecida hace 11 años. Ella fue oficial de mesa ACB y miembro del Colegio de Árbitros de Baloncesto de Málaga y le puso a prueba. “Estando yo estudiando Educación Física en Granada, y para ganarme algún dinero extra para ayudar a mis estudios, me dijo que por qué no me hacía árbitro. Después de pensármelo mucho probé. Llegué un día a la Federación Malagueña y el jefe me dijo que al día siguiente pitaba en Los Guindos con él. No sabía ni hacer las señalizaciones bien. Pero me gustó. Le estuve explicando la regla de los pasos a un niño. Y su entrenador y sus padres me dieron las gracias. Y eso me llamó la atención. Y hasta hoy”, cuenta Hierrezuelo sobre sus ya lejanos inicios en el arbitraje. Ahora llega a lo más alto. Ser el jefe de todos los árbitros de la Euroliga.