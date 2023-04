Darío Brizuela y sus razones para seguir en el Unicaja: Ibon Navarro, el grupo, la familia...

La renovación de Darío Brizuela hasta 2026 es un espaldarazo al proyecto del Unicaja. Un cupo de mucha calidad, campeón de Europa, con proposiciones de equipos de Euroliga. Campeón de Europa y de Copa en los últimos siete meses. Y con cualidades muy preciadas y diferenciales que Ibon Navarro ha conseguido encauzar. "Para mí, que siga Ibon ha sido fundamental", admitía el jugador donostiarra en la presentación de su acuerdo de extensión de contrato.

"Mi familia y yo estamos muy contentos de seguir aquí. Nuestra idea desde el inicio era continuar, con las dudas que podía haber de cómo iba a ir al año. Las circunstancias que han rodeado esta temporada lo han hecho más sencillo. Lo llevo diciendo desde que estoy aquí, estoy agradecido al Unicaja por la oportunidad y pensé que era lo adecuado", decía Darío Brizuela, que tuvo interés serio de algún equipo de Euroliga, pero que privilegió Málaga familiar y deportivamente. "Es mi responsabilidad como padre de familia ver todas las opciones que hay, pero sabía que estar en Málaga era lo mejor para mi familia. Ha sido rápido y sencillo, todo ha ido sin ningún problema, Juanma lo sabe. Estoy muy feliz. Somos deportistas y hay que mirar todas las opciones, pero mis circunstancias cambiaron durante la temporada. Ha pesado más lo familiar que lo deportivo, pero es que lo deportivo es idóneo".

"Es fundamental que siga Ibon, para mí en particular ha sido muy importante", reconocía el escolta, que cree el proyecto tiene una gran pinta: "Si hemos conseguido en pocos meses resultados tan buenos, que siga el proyecto y tener dos o tres años más es una oportunidad única. Es la primera vez que estoy en una situación así. Estamos construyendo algo muy bonito, ahora que tenemos dos o tres años más tenemos una situación idílica. Hay que ser realistas, no vamos a ganar siempre, a principios de temporada había muchísimas dudas, tantas llegadas... Empezó todo muy bien, pero ha habido que trabajar. El grupo es muy bueno, hemos construido algo muy importante, pero el nivel de éxito no es traducción de lo que se trabaja. La ambición del grupo está por encima, intocable, aún hay mucho que podemos hacer, no sólo este año, sino en los siguientes".

Acerca de cómo se ha construido esa fortaleza grupal, Brizuela decía que la diferencia es "la gente, las personas. Vine un fin de semana que me dieron libre con la selección y ya percibí que había gente con muchas ganas de trabajar, muy divertida al mismo tiempo. Le decía a Kalinoski hace poco antes de un partido que no sabía si íbamos a ganar ese día pero somos el equipo que mejor se lo pasa. Nos encanta competir, pero nos encanta estar juntos, nos encanta viajar, ahora a mí menos con el niño. En los viajes estamos juntos, hacemos cosas, es algo más difícil de conseguir que lo parece, de los equipos en que he estado este es en el que más cómodo estoy. Tengo ganas de venir trabajar, cuando me voy de viaje me lo paso súper bien. Y eso es un lujo".

"Cambias, estoy madurando como hombre", explicaba Darío sobre su evolución desde que llegó desde Estudiantes a finales de 2019: "Llegué con 24, de una situación un poco extraña, en lo que me vi envuelto en lo que es el negocio de este deporte. Me he casado, he sido padre, estoy viviendo una etapa muy importante. Como jugador mismo, vine con unas capacidades, competir contra gente de más nivel hace que esté mejorando. Estoy en ese proceso de madurez, en una ciudad que me está ayudando mucho a que mi familia se sienta muy cómoda, más allá del dinero todo eso lo valoras".

Por último, Brizuela se refirió a si la Euroliga es la meta final. "En la Champions estamos bien, fue una decisión criticada en su día la que tomó el club, pero creo que acertada. Estamos muy contentos de BCL, no sé cuáles son los planes del club, sea cuales sean los planes ahí estaremos", cerraba el vasco, que transmitía entusiasmo con su prolongación y la posibilidad de estar más años en Málaga.