Darío Brizuela: "El Surne Bilbao también se juega mucho"

Darío Brizuela, antes de salir hacia el aeropuerto para viajar a Bilbao, analizó el duelo de la última jornada de la fase regular ante el Surne, donde los malagueños apuran sus opciones de ser cuartos: "Aún está todo en juego. Tenemos que ganar para seguir vivos en esa “minipelea” que tenemos por la cuarta plaza. Sabemos que va a ser complicado porque el Surne Bilbao también se juega mucho". El equipo necesita ganar al equipo vasco y que el Lenovo Tenerife pierda en su partido ante el Casademont Zaragoza para poder subir a esa cuarta posición.

El Surne Bilbao presenta algunas ausencias, sobre todo en la línea exterior. Para Brizuela, "es verdad que tienen algunas bajas pero eso siempre suele dar lugar a que el resto dé un paso adelante y sobre todo a finales de temporada, cuando la gente tiene menos presión o tiene las últimas oportunidades de demostrar de cara al año siguiente. Tenemos que ir con mucho cuidado, sabemos quienes estarán disponibles y el equipo seguirá siendo peligroso. Y en la línea interior sí que están todos. Eso no cambia".

El Surne Bilbao presenta un balance en casa de 11 victorias en 16 partidos. "Siempre ha sido así. No sé si es por la afición de Bilbao como animan en el pabellón, pero en casa pero su rendimiento en casa es mucho más alto del que tienen fuera. Hay que ser sólidos atrás e intentar hacer nuestro juego. Y si jugamos así los 40 minutos de juego, tendremos posibilidades", asegura el donostiarra.

Para el escolta, las claves del partido serán "estar sólidos atrás, que no se sientan cómodos, que no corran, que no encuentren tiros fáciles porque ellos se encuentran bien ahí. Si tienen acierto, en casa son difíciles de ganar por eso tenemos que ser duros en defensa, intentar correrles, que al final es nuestro juego, es nuestra seña de identidad. Si hacemos bien esas dos cosas y controlamos el rebote, ahí estará el partido".