Darío Brizuela ya es jugador del Barcelona: "Estoy súper feliz por venir a uno de los mejores de Europa"

Darío Brizuela ya es historia en Málaga. El Unicaja ya ha recibido el pago de la cláusula de rescisión recogida en su contrato (1.2 millones de euros) y este martes se convirtió oficialmente en jugador del FC Barcelona. Firmó el contrato que le vincula con el club catalán para las siguientes tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2026.

El jugador firmó su vinculación con el equipo azulgrana con la presencia del presidente Joan Laporta y con el directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells; del manager de la sección, Juan Carlos Navarro; y del director deportivo, Mario Bruno Fernández .

Tras pasar la revisión médica, Brizuela pisó las instalaciones del club, pasando primero por su nueva casa, el Palau Blaugrana. "Estoy súper feliz, es de los mejores clubes de Europa, el club de mi padre y de mi familia toda la vida, así que súper feliz con una oportunidad, además con esta nueva era con Roger (Grimau) al mando, con muchos jugadores españoles viniendo, estoy ya deseando jugar", decía el escolta vasco tras tres años y medio en Málaga: "Intentaré aportar lo de siempre, intentar ayudar, el baloncesto es un deporte de equipo, vengo a dar lo mejor de mí, a aportar esa frescura e intentar ayudar al bloque de españoles nuevo que hay. Sumar y aportar".

"Estuve hablando ayer con Roger, me dio la bienvenida, le dije que tenía muchas ganas de empezar y él me dijo que el Palau está muy bien y disfrutaremos mucho y tengo muchas ganas de ponerme a jugar y de que la gente disfrute con este proyecto", decía Brizuela, uno de los fichajes del verano junto a Joel Parra y Will Hernagómez, también contratados por los azulgranas: "Son dos súper buenos fichajes, me llevo muy bien con Joel y Willy. A Willy lo conozco desde hace 13 años, estoy muy feliz de que estén conmigo. Este bloque español junto a las piezas que heredamos del año pasado tenemos muy bien equipo y ahora consiste en juntarnos, hacer piña y competir".

"Fuera de la pista soy tranquilo y reservado, de estar en casa y familiar. En la pista cambio mucho porque me encanta competir, en la pista será diferente. Este año vamos a disfrutar seguro", decía Brizuela como mensaje a los aficionados culés.