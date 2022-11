Darío Brizuela: "Es de los partidos que te pone en la posición que quieres estar o en un problema"

Darío Brizuela evaluó el encuentro del domingo ante el Covirán Granada. El Unicaja busca asentarse en los puesto de play off y el próximo duelo es clave, dado que los granadinos son uno de los equipos que están por delante de los malagueños en la tabla con un triunfo más. El escolta vasco, que llega tras una actuación brillante con 27 puntos ante el PAOK, comentó el peligro del juego coral del rival y el gran ambiente que se está viviendo en el Martín Carpena en lo que va de temporada.

"Estamos muy bien ahora, en un buen momento, además estamos jugando un buen baloncesto y todo el mundo está metido, pero va a ser un partido muy complicado. Es muy importante sacarlo, no es lo mismo ir al parón de las ventanas FIBA con cuatro a tres que con tres a cuatro. Es un rival que está por encima de nosotros, estamos bien, pero no nos tenemos que confiar", explicaba acerca de las buenas sensaciones de juego que transmite el equipo.

Avisaba también sobre el recién ascendido Granada, que ha tenido un gran arranque de competición. "El Granada es un muy buen equipo, no tienen un estrella como tal, pero tienen muy buenos jugadores. Es lo bueno que tienen, juegan en equipo, se conocen desde el año pasado, los nuevos jugadores se han acoplado a la perfección y su peligro es ese, el juego coral, porque juegan muy bien a baloncesto", decía Brizuela.

"Ahí va a estar la pelea, hay que intentar hacerles un partido incómodo, que no se sientan bien, que no corran y que no consigan los puntos que suman habitualmente. Nuestra misión va a ser esa, hacer un partido muy competido, que se sientan incómodos al jugar aquí, seguramente el pabellón este lleno porque al final es otro derbi; y ver si lo podemos sacar en un final apretado", comentaba el escolta. Sobre el ambiente, también añadía: "El otro día fue una pasada, hubo un momento a mitad de partido que me giré a ver la grada y todo el mundo cantaba, fue una pasada. Se echaba de menos, es verdad que yo lo he vivido poco y lo estoy disfrutando ahora".

De momento, las lesiones están respetando al Unicaja, el único que se ha perdido un encuentro ha sido Tyson Carter por enfermedad. "Estamos bien, Alberto y yo estamos mucho más asentados, más frescos, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Respecto a Kendrick, él cada vez está mejor, está entrenando superbién y vamos a empezar a ver partidos muy buenos de él. Estamos en un buen momento todos, estamos con muchas ganas, muy bien integrados. La gente está disfrutando y hay que terminar bien esta semana, porque viene un parón ahora importante y hay que seguir igual a la vuelta, que no siempre es fácil", comentaba acerca de los tres cajistas que disputaron el Eurobásket.

Con las jornadas que se han jugado, la clasificación está aún muy apretadas, con muchos equipos a un solo triunfo de distancia. "Aún es pronto, tanto para lo bueno como para lo malo. Estamos en la octava posición, pero hay muchos equipos empatados con nosotros. Tenemos equipos muy cerca, tanto por arriba como por abajo. Por eso el partido de este domingo es muy importante, de estos partidos te acuerdas luego cuando estás a finales de diciembre o enero y ves que te falta un partidito o ves que tienes a uno al lado por abajo. El partido del domingo es de esos que te pone en la posición que quieres estar o en un problema", concluía Brizuela.