David Holston, el pequeño gran icono del Dijon

David Holston (Pontiac, Michigan, 1986) es el icono de este Dijon al que se mide el Unicaja en la tercera jornada de la Basketball Champions League. El diminuto base americano (1.68) metros cumple su séptima temporada en el cuadro borgoñés, algo bastante atípico en un jugador estadounidense tanta permanencia en un lugar, con sólo un pequeño paréntesis en el Samsun turco al inicio de la temporada 2017/18. Es un icono del JDA.

Formado en Chicago State, estuvo dos temporadas en el Pinar Karsiyaka y una más en el Mersin turco y tres con Artland Dragons alemán, otra experiencia larga para los cánones habituales. En Dijon ha encontrado su hábitat. Es un jugador de características especiales, bajito pero explosivo y capaz de llevar a su equipo a cotas altas, siendo MVP de la competición francesa en 2019.

El estigma de demasiado bajito le ha perseguido. “He pasado toda mi carrera desde la secundaria, cuando no recibí becas para ir a la universidad, siempre con una carga en el hombro. Siempre me han subestimado. Es difícil decir si pude haber llamado la atención de los grandes equipos de Europa o de los clubes de la NBA, pero la verdad es que ningún equipo de la Euroliga vio ningún interés en mí. Quizás no fue para mí. No hay nada que pueda hacer al respecto. Tuve la suerte de poder jugar en la BCL y quiero seguir haciendo lo que amo, jugar al baloncesto”, decía Holston en una entrevista en TalkBasket antes de la Final 8 de la BCL el año pasado: “Tengo un gran corazón, para mí es lo más importante”. Promedia 10 puntos y cuatro asistencias en los dos primeros partidos.