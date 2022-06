David Kravish, opción de fichaje interior del Unicaja

David Jeffrey Kravish (Joliet, Illinois, 1992) es una de las opciones que maneja el Unicaja para el juego interior de la próxima temporada. Hay más carestía de jugadores cercanos al aro en el mercado. Ha habido alguna operación muy cerca de cristalizar que se cayó a ultima hora en esa posición, pero el equipo malagueño sigue trabajando para reforzarse en una zona donde habrá muchas novedades, es posible que hasta los cinco ala-pívots y pívot sean fichajes, en función de si hay acuerdo con Abromaitis por un sueldo inferior o de lo que suceda con Rubén Guerrero.

El americano (2.08 metros), que está en trámites para tener un pasaporte europeo que le permita jugar como tal, tuvo una experiencia en la temporada 2019/20 en la Liga Endesa con el Manresa. Promedió 12.1 puntos, 6.3 rebotes y 1.6 asistencias y 14.2 de valoración. En las dos últimas temporadas jugó en la Basketball Champions League, en el Brose Bamberg y el Galatasaray. Esta temporada firmó 9.4 puntos, 5.4 rebotes y 1.1 asistencias y robos. Entraría en el perfil de uno de los cincos con los que se pretende adaptar a la idea de baloncesto de Ibon Navarro. Es un jugador con capacidad atlética, con posibilidad para jugar encima del aro y con un buen tiro de cuatro-cinco metros.

Kravish es una de las opciones que gusta en el seno del Unicaja. A las órdenes de Pedro Martínez tuvo una buena experiencia en la ACB. Ha jugado en el Nokia (Finlandia), Energa Czarni Slupsk (Polonia), Tsmoki-Minsk (Bielorrusia), Avtodor Saratov (Rusia), Brose Bamberg (Alemania) y Galatasaray (Turquía), así que tiene una trayectoria extensa en Europa.

Como los fichajes de Perry (ya oficial) y Djedovic (aún no confirmado, pero cerrado) va quedando claro el perfil de los refuerzos, jugadores de rendimiento inmediato, en torno a la treintena. Y el club intenta transmitir claramente a lo que se viene. Esta semana se tendrá la certeza ya de si se puede jugar en la BCL, algo que agilizará algunos aspectos como la campaña de abonados y también puede ayudar, en caso de decisión positiva de la FIBA para los intereses malagueños, a que alguna operación más se cierre. Hay convicción en el Unicaja de que se va a hacer un equipo potente para la próxima temporada, partiendo de la realidad de las tres últimas temporadas, en la que no se han jugado play off.