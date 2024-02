Debate abierto por la Final Four de BCL

Reunión importante la que se celebra este jueves en Mies (Suiza), a 15 kilómetros de Ginebra, la popular sede de FIBA. Está llamado el Consejo de Clubes de BCL, donde está incluido el Unicaja, con la representación de Antonio Jesús López Nieto, como imagen de la entidad malagueña, en un encuentro donde se pretende perfilar la próxima sede de la Final Four de BCL, uno los motivos por los que se reúne este Consejo de Clubes. Además del Unicaja, los componentes de este consejo son el AEK Atenas (Grecia), Telekom Baskets Bonn (Alemania), JDA Dijon (Francia), Dinamo Sassari (Italia), Hapoel Jerusalem (Israel), Igokea (Bosnia y Herzegovina), Filou Oostende (Bélgica), Pinar Karsiyaka (Turquía) y el Rytas Vilnius (Lituania). También con la participación de Lenovo Tenerife, por lo tanto la ACB es la única Liga con al menos dos representantes, clubes que de nuevo tienen opciones altas, si se mantiene la línea competitiva desde septiembre, de disputarse el título en mayo, al igual que el UCAM Murcia.

Precisamente Murcia abrió la veda para albergar esa Final Four, interés que se ha mantenido durante estas semanas, pero que queda supeditado a la clasificación del UCAM. Fran Sánchez, director general de la Región, que ya avanzó esa idea hace semanas, insistía en las últimas horas. "Somos aspirantes a ser sede siempre que el UCAM Murcia CB esté ahí. Nos lanzaremos. He preguntado a Tenerife y Málaga si quieren albergarla y han dicho que no", reconocía en Ser Murcia. Málaga efectivamente de momento se mantiene al margen, más por el precedente infausto de la Copa del Rey para el Unicaja, que ha generado un ambiente enrarecido en la ciudad si albergar eventos de este tipo; también Tenerife, otro equipo potencial de Final Four, tal y como reconocía esta semana Aniano Cabrera, director deportivo de Lenovo Tenerife, en Ser Tenerife. "No optaríamos a ser sede porque es algo que ya hemos vivido aquí". Fue en 2017, que terminó con Tenerife como campeón.

¿Más candidatas además de Murcia? Alemania está encima de la mesa, con Frankfurt como una alternativa seria, ya lo reconoció López Nieto semanas atrás. El Telekom Bonn vuelve a ser aspirante al título, en el mismo grupo que el Ludwigsburg, otro equipo con tradición BCL, que ya estuvo en Bilbao en 2022; Polonia, abriéndose esa vertiente de BCL por explorar nuevos mercados, o Atenas, que ya apareció en alguna quiniela la temporada pasada, son otras opciones, pese a que el AEK no va en progresión siquiera de avanzar a cuartos de final. La idea es que ya pueda descubrirse, al menos, qué línea seguirá esta temporada la BCL. El escenario ideal sería dilucidar el asunto cuanto antes, el no llegar a abril aún con la incertidumbre, algo que ya ocurrió la temporada pasada cuando se eligió a Málaga, preparativos que fueron a contrarreloj, pero en la que se hubo satisfacción. Sea donde sea, el Unicaja pretende que este sí sea el año de conseguir un título europeo que se resistió en mayo y que nuevamente es el camino más ameno para tocar plata. Tendrá peso el Unicaja en esa reunión del Consejo de Clubes. "La idea de ellos sería llevarla a otro país porque le interesa, pero tanto los equipos griegos, como turcos, que pueden estar en la línea de organizarla, no están bien de momento en esa segunda fase. Está el problema de Israel, que borra un candidato claro para que la Final Four fuese allí, y además genera una dificultad añadida si se celebrara por ejemplo en Turquía, por razones obvias. Pero vamos a esperar y que vaya avanzando. Es una competición en crecimiento. El año pasado otra opción fue Alemania, y no fue porque las administraciones alemanas no dieron ese empujón. Este año parece que al menos va a haber un alemán, porque el Bonn va primero en su grupo y el Ludwigsburg está ahí metido, es otra opción", adelantaba López Nieto hace unas semanas.

Además de la Final Four, se abrirán diálogos sobre futuras líneas estratégicas de la competición, que vive su mejor momento desde que nació en 2015, no así el mapa de un baloncesto europeo que se pretende reestructurar, aún con la inquietud de si esa fusión Eurocup y BCL es una utopía o realmente hay fundamento, porque las posturas de FIBA y Euroliga parecen antagónicas, con Dubai muy próximo a aterrizar en el continente. Son tiempos confusos.