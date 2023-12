Definición de Kalinoski: Iguala su mejor partido en el Unicaja con solo dos triples

Tyler Kalinoski igualó su mejor partido como jugador del Unicaja. Su 23 de valoración, misma marca que un Unicaja-Casademont Zaragoza del pasado curso (3 de diciembre de 2022), permitió al conjunto malagueño amarrar otro triunfo lejos de Málaga, en Andorra, pista que se atragantó hasta el tercer cuarto, pero el Unicaja fue preciso a la hora de encontrar soluciones. Entre ellas, al jugador de Ohio, imperial en ese trabajo de crear espacios a sus compañeros, cargar rebote ofensivo y esas labores que tan valoradas son en club de Los Guindos. Curioso que ese mejor partido llegara con solo dos triples anotados (intentó cinco), que vuelve a evidenciar que Kalinoski es mucho más que un tirador, por otra parte poco a poco acercándose a ese porcentaje del 40% (ahora está en un 31.9%). Ejemplo de cómo puede ser esencial sin tirar desde lejos, algún lanzamiento incluso para terminar posesión que empañó la estadística. Jugador atípico pero muy especial.

18 puntos, 5 rebotes (4 ofensivos), 2 asistencias. Pero sobre todo una exhibición de intuición, lecturas y eficiencia cuando la pelota pasaba por sus manos, o dar esa solidez en momentos muy concretos de esa segunda mitad. Habitual que los ataques iniciaran con un bloqueo indirecto para el de Ohio, creando situaciones para anotar y asistencias que no quedan registradas. Por todo eso, Kalinoski siempre va a sumar, cuando es el propio jugador el que tiene muy interiorizado que puede tener su trascendencia sin lanzar. El baloncesto le llega. Pudo generar además desgaste en los jugadores de Andorra, castigado tras ese momento fugaz de Montero.

"Nunca he sido el más alto, ni el más fuerte. Siempre encontré maneras de mejorar para poder tener una oportunidad de estar en los equipos. Algo que he aprendido es a mejorar y hacer bien las cosas, que quizás se ven menos o que no hace todo el mundo. Cuando haces esas cosas, ayudas al equipo a ganar. Cuando consigues un rebote o permites que tu equipo tenga un lanzamiento. Intento no pensar mucho en mis estadísticas, solo en hacer lo posible para que el equipo gane", explicaba Kalinoski hace unas semanas en Málaga Hoy. En Andorra fue con hechos. "El lanzamiento es todo mental, no me preocupo mucho si mis tiros no están entrando. Me centro en la defensa, en coger rebotes y cuando tengo mis tiros siempre digo que hay que tirarlos con confianza. Sé que soy buen tirador y que si tiro con confianza mis porcentajes volverán poco a poco a la normalidad. Ya he tenido momentos así en mi carrera, y lo más importante es no centrarte en solo eso. Trabajar en defensa e incrementar tu confianza a la hora de tirar".