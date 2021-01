Deon Thompson: "El Unicaja tiene una gran afición y le pido que esté con nosotros"

Deon Thompson estaba siendo el interior más sólido del Unicaja en este tramo tan negativo de la temporada para el equipo de Luis Casimiro, aunque su partido en Manresa fue malo. En el blog que tiene el californiano en la página oficial de la Eurocup, hizo un interesante repaso a la situación personal y del equipo.

"Es difícil comenzar el Top 16 con una derrota en casa. Evidentemente, aún nos quedan cinco partidos y somos conscientes de que cada partido, y sobre todo en el Top 16, es muy importante. Queremos recuperarnos lo más rápido posible. Queremos, además, recuperar a algunos de nuestros jugadores lesionados, que son muy importantes para nosotros como Alberto Díaz, Carlos Suárez, Axel Bouteille y Gal Mekel. Muchos de nuestros muchachos que son importantes para nuestro equipo y el éxito de nuestra temporada están ahora fuera. Creo que una cosa importante para nosotros es tratar de recuperar a esos muchachos lo antes posible e intentar acercarnos a nuestro próximo partido, que es el Mónaco, como uno de los juegos más importantes de la temporada" decía el ala-pívot del Unicaja

"Personalmente, hice un buen partido [ante el Joventut], pero lo habría cambiado por una victoria. La temporada siempre va a tener sus altibajos y tienes que tratar de manejarlos y no intentar bajar ni subir demasiado. Quiero seguir trabajando y seguir mejorando individualmente y como equipo. Creo que es importante intentar mejorar de un partido a otro y de una semana a otra. Creo que si podemos encontrar una manera de mejorar como equipo y si puedo encontrar una manera de seguir mejorando personalmente, podemos cambiar las cosas y tomar la dirección correcta", admitía Thompson, que reconoce los problemas defensivos que existen: "Creo que en todo el año no hemos tenido problemas con la anotación. Nuestro mayor problema, en este momento, es intentar detener a los ataques rivales, especialmente cuando necesitamos esas grandes defensas para ganar el partido. Creo que para nosotros, anotar nunca ha sido un problema. Creo que en defensa se trata de "querer". Quiero decir, obviamente, tienes tus esquemas y tus tácticas, pero todo se reduce a querer aceptar el desafío y querer intentar detener al hombre que estás defendiendo. Jugar en defensa es un aspecto de equipo que debe hacerse de forma colectiva. Creo que esa es nuestra clave para seguir adelante: nuestra capacidad para poder jugar en defensa".

Se refirió Deon Thompson a Mathias Lessort, con el que comparte un curioso bagaje en sus respectivas trayectorias y con el que este martes deberá cruzarse sobre la pista del Gaston Médecin. "Ambos jugamos para Estrella Roja, Bayern Múnich y Unicaja en algún momento de nuestras carreras. Es un jugador realmente bueno, muy talentoso, obviamente un jugador prometedor que está teniendo una gran carrera. Pero para mí, pienso más en el equipo y en cómo puedo ayudar a mi equipo a ganar. Y si eso es un enfrentamiento, en el que tengo que marcar o defenderle, entonces acepto ese desafío. Pero lo más importante para mí es el éxito de nuestro equipo y lo bien que nuestro equipo puede desempeñarse. Estoy seguro de que estará motivado para jugar contra su ex equipo. Sé que estaremos motivados porque entendemos lo importante que es este partido para nosotros", señalaba Thompson.

"Estoy seguro de que algunos aficionados de la EuroCup están sorprendidos por Francis Alonso, que está haciendo una gran temporada", proseguía sus palabras el ala-pívot formado en North Carolina: "No me sorprendió, porque lo conozco desde hace un tiempo. Jugó en UNC Greensboro, donde su entrenador era Wes Miller. Jugué baloncesto con Wes Miller en la North Carolina. Wes viaja a Europa para reclutar y nos mantenemos en contacto y tenemos una buena relación. Siempre me hablaba de Francis y me decía lo bueno que era y lo talentoso que era. Una vez, me dijo 'tío, me salvó el trabajo tantas veces...' hablando de Francis. Ya lo conocía, antes de jugar en Málaga. Luego, el verano pasado, trabajé y entrené en Málaga. Siempre veía a Francis porque estaba aquí en Málaga y trabajaba todos los días. He visto el trabajo que ha realizado y estoy feliz por él. Está mostrando los frutos de su trabajo. Así que no es una sorpresa para mí, pero seguro que estoy feliz por él y por lo que está haciendo".

"Esta es mi segunda temporada en Málaga. Por supuesto, todo el mundo ha luchado por la pandemia, pero estoy muy agradecido de pasarlo en Málaga", afirma con reconocimiento Deon Thompson, al que se le ha visto integrado en esta tierra y hace esfuerzos por aprender español: "No he podido disfrutarla plenamente no he podido vivirla plenamente con mi familia, que es algo que disfruto mucho con todo este trabajo en el que estoy: poder jugar baloncesto en Europa y hacer algo que me encanta, y poder compartirlo con mi familia. Estoy agradecido de que mi esposa esté aquí conmigo, pero poder compartir con mi familia es, también, algo que disfruto mucho. Estoy agradecido de estar aquí durante esta pandemia. Estar aquí el año pasado durante un encierro con buen clima y ver el sol definitivamente ayuda con el estado de ánimo. Málaga, para mí, creo que es uno de los mejores lugares para vivir y jugar al baloncesto en Europa. Estoy muy agradecido y agradecido por esta oportunidad".

"Desde el punto de vista del baloncesto, lo que más extraño, como cualquier otro jugador, es jugar frente a nuestra afición. Málaga es una ciudad del baloncesto y el Unicaja tiene una gran afición. Quiero decir, obviamente, cambia todo tener a esos hinchas en el Palacio contigo para empujarte y motivarte. Es solo que el baloncesto no es lo mismo sin los aficionados. Creo que ver baloncesto a veces se hace difícil sin los aficionados. Así que los extrañamos y esperamos poder continuar avanzando en esta temporada de la EuroCup y tal vez las cosas puedan cambiar con este virus y tener a algunas personas de regreso en las gradas", razonaba Thompson, antes de acabar con un mensaje para los fieles del Unicaja: "Mis últimas palabras tienen que ser para los aficionados: creo que han sido muy críticos con nosotros durante toda la temporada, y supongo que tienen todo el derecho a hacerlo como aficionados y quieren apoyar a su equipo, pero les pido que estén con nosotros. Obviamente vamos a tener nuestros altibajos, pero ser aficionado es estar ahí en los buenos y en los malos momentos. Que sepan que simplemente vamos a seguir trabajando y que haremos todo lo posible para intentar cambiar las cosas".