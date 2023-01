Derrota de Domas Sabonis y sus Kings ante los Lakers (134-136)

Gran partido en Sacramento, donde los Kings del canterano del Unicaja Domantas Sabonis no pudieron con los Lakers de un gigante LeBron James, que a sus 38 años sigue haciendo destrozos y cuyo equipo acumula cinco victorias seguidas después de un comienzo horrible de temporada. 134-136 fue la victoria angelina en la capital de California.

Sabonis firmó 25 puntos (10/15 en tiros de dos, 0/2 en triples y 5/7 en libres), 12 rebotes y siete asistencias en la derrota de su equipo, por encima de sus medias de la temporada, que le hacen ser el mejor reboteador de la liga y uno de los jugadores más valorados. LeBron firmó 37 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

El canterano del Unicaja está en la carrera para ir al All Star, aunque en las votaciones no aparece entre los más deseados. Estar en un mercado pequeño no le ayuda, pero sus actuaciones son sobresalientes en un equipo que aspira a volver a un play off tras varios lustros.