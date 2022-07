Despedida con clase de Tim Abromaitis

Durante el final de temporada y el principio del verano se vio una posibilidad clara que Tim Abromaitis siguiera en Málaga alguna temporada más. Había sido el jugador más regular en una temporada nefasta. Un hombre inteligente en la pista, que no necesita balón y que no da un ruido podía ayudar. Pero ha continuidad el proceso de demolición de lo que no funcionó y el americano se marchó rumbo al Lenovo Tenerife. Los tres años de contrato que ofrecían los canarios y la activación de la opción de Will Thomas propiciaron su marcha.

"Gracias Unicaja por la oportunidad de vestirme de tus colores estas dos últimas temporadas. Aunque hemos tenido momentos duros, también he disfrutado de estos años en Málaga, y lo he hecho con un gran grupo de compañeros, coaches, y staff. ¡Mucha suerte en el futuro!", era el mensaje del ala-pívot de Massachusetts a través de las redes sociales. Quiso dejar constancia de que, pese a los malos resultados, sus dos años en Málaga le dejaron huella. Él se marchó como profesional intachable y con aquel 2+1 que no se pitó en el agarrón de Brandon Davies en los recordados cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barça de 2021.