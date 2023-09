"Diop no está dando su mejor versión, hay que ser claro"

Ilimane Diop va a pasar sin pena ni gloria por el Unicaja. El club tiene casi asumido que el senegalés se marchará al acabar su contrato, que expira el 30 de septiembre. Juanma Rodríguez analizaba el papel del pívot en pretemporada, rendimiento que ha sido decepcionante hasta la fecha, e incluso confirma que Diop ya tiene propuestas garantizadas para toda la temporada, circunstancia que complica más aún su trabajo a las órdenes de Ibon Navarro. "Intentamos que nos ayude lo máximo posible. Él llega a un equipo que está hecho, que se conoce, y creo que no está dando su mejor versión. Hay que ser claro. Nosotros le estamos insistiendo y lo seguiremos demandando hasta el último día. Le tenemos que pedir que sea el de Baskonia, que salía y transmitía energía. Aquí lo ha hecho a cuentagotas, quizá ante el Real Madrid en el Costa del Sol y poco más. Es el jugador que es, no nos podemos engañar. Este perfil de '5' con poco peso, que enseguida lo mueves dentro de la zona, lo que hay que intentar es que sea más duro. Su continuidad dependerá en parte de las lesiones, pero de lo que haga en los próximos partidos. Intentamos que sume y vaya mejorando, que se integre en el equipo, y que Ibon tenga la confianza para que sea sólido y no se noten tanto las rotaciones, como el segundo cuarto en la final. Sé que Diop tiene ofertas para toda la temporada en otro sitio, con lo cual no tendría sentido por nuestra parte ofrecerle algo que pueda rechazar. Si nuestros jugadores se incorporan, lo va a tener complicado", decía Rodríguez en Onda Cero, con poca convicción de que pueda dar la vuelta a su situación.

Lejos de ver en Málaga al Diop de Vitoria, el club da mimos a Badji, una opción real por si hay que dar profundidad a la rotación interior. El canterano ha tenido minutos convincentes en verano, aún con amplios campos por desarrollar, pero a largo plazo parece más productivo recurrir a él que a un Diop al que le quedan pocos días en Málaga, salvo milagro.