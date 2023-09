La acb y Disney+ se unen en Movistar Plus+ con Ahsoka y la Supercopa Endesa

Dos batallas diferentes, pero igual de apasionantes se libran esta semana. La acb y Disney+ se encuentran una vez más en Movistar Plus+ para promocionar sus momentos más relevantes. Como ya se hizo hace un año con el estreno de Thor: Love and Thunder, y en la Copa del Rey con la tercera temporada de The Mandalorian, la nueva serie de Ahsoka comparte escenario con el inminente comienzo de la Supercopa Endesa.





Ahsoka, la nueva serie Original de Star Wars, se estrenó en agosto en Disney+ como una de las grandes novedades de la temporada. Miles y miles de personas esperan cada miércoles un nuevo capítulo, una expectación que también se vive con la vuelta del mejor baloncesto.





Desde este sábado, comienza la acb con la Supercopa Endesa, lugar de encuentro de superhéroes y estrellas en busca del primer trofeo de la temporada. Barça y Real Madrid abrirán la acción el sábado (18:30h) en la primera semifinal, con UCAM Murcia y Unicaja (21:30h) luchando también por un hueco en la gran final del domingo a las 19:00h. Todo ello de la mano de Movistar Plus+, el estadio infinito con el mejor deporte y todo el entretenimiento junto a Disney+.