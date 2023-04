Djedovic puso la guinda

Vuelve el cerebro del Unicaja, regresa Nihad Djedovic tras seis semanas de ausencia, antes de lo esperado, porque el club optaba por aplazar su reestreno algunos días más, para ese primer partido de la serie ante UCAM, pero primaron las sensaciones del jugador; la ocasión era ideal, ante un Carplus Fuenlabrada que en cualquier momento podía ceder, y eso dar pie a que el bosnio fuese ganando rodaje. Once minutos en pista que vienen de maravilla, para seguir con esa puesta a punto para lo que viene, una fase de temporada donde el conjunto cajista necesita esas dotes finas del balcánico, inteligencia que no tiene precio. No obstante, se le vio muy cuidadoso en los movimientos, evitando cualquier arrancada explosiva, evitando todo los riesgos posibles. Puso la guinda a un nuevo ambiente festivo en el Palacio, donde todo fluye, un estímulo inmejorable para la BCL.

No asumió tampoco demasiado protagonismo, nunca ha sido un jugador de acaparar, sí de hacer trabajo en la sombra y seleccionar muy bien sus situaciones. Apenas dos lanzamientos a canasta, un triple que intentó y erró, pero lo positivo es que ya está disponible. Anotó dos tiros libres, noticia porque el equipo estuvo horrible, y se llevó una bonita ovación del Carpena, en pie para despedir a un jugador al que se quiere, uno de los líderes espirituales del conjunto malagueño.

"No estábamos 100% seguros de que fuese a poder ayudarnos el martes, pero si hoy no entraba, no tenía ningún tipo de sentido que jugara ante UCAM. Había que romper el hielo, quitarse las telarañas de eso, porque ha entrenad relativamente bien, pero no es lo mismo entrenar que jugar. Seguro que el martes podrá ayudarnos un poco más", analizaba Ibon Navarro su actuación en sala de prensa. Poco que radiografiar porque no ha habido destellos, solo era un día para ver que todo estaba en su sitio, irá hacia arriba rápidamente porque sus virtudes son oro. La inteligencia del Unicaja ya está aquí.