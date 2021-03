Doble doble de Domas Sabonis con victoria valiosa para Indiana

Al fin una alegría para Domas Sabonis y sus Indiana Pacers. El canterano del Unicaja pudo saborear una valiosa victoria en la pista de Miami (110-137) que le da algo de aire en la batalla por entrar en el play off. La secuencia era muy mala, había perdido ocho de los anteriores 10 partidos, cayendo hasta el último puesto del play in. Ahora, el balance es de 18-22, en el noveno lugar, a dos del acceso directo al play off.

Sabonis, que en los últimos partidos está teniendo menos balones para definir, sumó 13 puntos (5/11 en tiros de campo y 3/6 en libres), 15 rebotes y cuatro asistencias en 28 minutos en pista. Indiana dominó el partido completamente desde finales del primer cuarto y gobernó bien el encuentro, con seis hombres en 12 o más puntos y un juego alegre. Este domingo, nuevo duelo ante los Heat.

Domas sigue con sus promedios de 20.3 puntos, 11.3 rebotes y 6.4 asistencias, en la élite entre los hombres grandes de la NBA