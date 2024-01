Doble sesión para el Unicaja tras el descanso

Después de cuatro días de descanso concedidos por Ibon Navarro (del 30 de diciembre al 2 de enero) a la plantilla tras la victoria ante el Barcelona (y dos días posteriores de trabajo de acondicionamiento), el Unicaja vuelve este miércoles al trabajo para enfocar el siguiente tramo de temporada. Se trabajará en doble sesión tras el receso y ya desde el jueves en una para viajar el viernes con destino a Palencia tras el entrenamiento y jugar el día de Reyes a las 20:45 ante el ascendido Zunder, que este martes también regresó a trabajar después de unos días de descanso tras conseguir la segunda victoria de la temporada, ante el Surne Bilbao.

De todas formas, ha habido jugadores que de manera individual han ido estos días al Carpena para trabajar física o técnicamente. Por ejemplo, un Augusto Lima que ya ha jugado tres partidos tras su regreso y que va recuperando progresivamente sensaciones después de un año parado. Y más compañeros también han acudido para trabajar en diversos aspectos con el staff cajista.

Entradas para el Real Madrid agotadas

En el último partido de 2023 hubo un gran lleno en el Martín Carpena en el duelo entre el Unicaja y el Barcelona. Se vendió todo el papel disponible, el club puso a disposición de todo aquel abonado que no quisiera o pudiera ir al partido la posibilidad de devolución con reintegro del 50% del precio de la localidad. Los 9.000 abonados que hay cumplieron. Para la próxima visita de un gigante, el Real Madrid, el próximo 17 de marzo, el camino es muy similar.

A más de dos meses y medio de que se dispute el partido no quedan localidades a la venta por estar agotadas. Aún no ha puesto el club en marcha ese proceso de devolución que hubo en el duelo ante el Barcelona, pero lo hará cuando se esté más cerca de ese partido. El alto número de abonados no deja demasiadas localidades disponibles. La espectacular marcha del equipo hace el resto. Ha habido partidos con aparente poca chicha, como el del Falco, en el que también se agotaron las localidades.