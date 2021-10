Domantas Sabonis, año VI en la NBA

Comienza la temporada NBA y será la sexta de Domantas Sabonis en la mejor liga del mundo. El canterano del Unicaja la primera en Oklahoma City y ahora la quinta con los Pacers, donde se ha convertido en el jugador franquicia, con presencia en los dos últimos All Star y números de impacto en un equipo de play off. Son ya 353 partidos en la NBA, con promedios crecientes. 5.9 puntos, 11.6, 14.1, 18.5 y 20.3, sus números anotadores en este lustro, una progresión que no se ha detenido desde que en 2013, con sólo 17 años, debutara con el Unicaja como profesional de la mano de Joan Plaza.

Después de una temporada en la que el equipo, pese a las expectativas, no pudo estar en el play off y un verano en el que se casó y no pudo estar en Tokio porque su Lituania cayó en el último partido del Preolímpico ante la Eslovenia de Luka Doncic, ahora comienza una temporada en la que cumple el tercero de los cuatro años de contrato que firmó en 2019 (77 millones de dólares en total) y que la temporada 2022/23 le debe convertir en una pieza muy codiciada en la agencia libre.

Habrá un cambio importante esta temporada. Rick Carlisle, que tras una gran etapa en Dallas, con aquel título en 2011 y el inicio del estallido de Doncic, vuelve a la franquicia en la que fue entrenador jefe desde 2003 a 2007. Una apuesta teóricamente garantizada con un técnico ampliamente respetado en la liga. Pese al fiasco que supuso no entrar en el play off, apenas se ha movido el equipo, el espinazo de la plantilla se mantiene, con Brogdon, LeVert, TJ Warren y Myles Turner como teóricos titulares. Han fichado a Brad Wanamaker, bien conocido en Europa, y Torrey Craig, que debe dar empaque defensivo, más los rookies Isaiah Jackson, Chris Duarte y Duane Washington. Se fueron Aaron Holiday y McDermott.

