Domas Sabonis gana el concurso de habilidades del All Star

Domantas Sabonis sigue haciendo historia. Era sólo un concurso de habilidades en el All Star, pero la foto con el trofeo es potente. Botar driblando figuras, pasar metiendo la bola en un círculo en un pase a distancia, botar de nuevo hasta una bandeja o mate y acabar con un triple. Es el esquema básico de uno de los concursos que sirve de preámbulo al partido de las estrellas. El año pasado, en el debut del fin de semana, Sabonis fue finalista. Esta vez ganó tras eliminar en sucesivas rondas a Julius Randle (New York), Luka Doncic (Dallas) y Nikola Vucevic (Orlando), otros participantes en el partido que no pudieron mejorar al canterano del Unicaja. Es el tercer jugador europeo que lo consigue, tras Tony Parker y Porzingis. Y el primer jugador de los Pacers que gana el concurso.

“Fue muy divertido. Ya que estaba en el All Star me dije que por qué no participaba otra vez. Me alegré de hacerlo. Te diviertes mucho ahí en la posta y es un buen calentamiento para jugar el partido después”, decía el canterano del Unicaja, que después pasó más desapercibido durante el partido: “Estaba sentado junto a un puñado de MVP’s. Obviamente es la mejor liga del mundo, son jugadores de Hall of Fame, todos intentando disfrutar. Acabar con un triunfo lo hace todo mejor”.

El estatus de Domas Sabonis, criado en Torremolinos y formado en la EBG y el Unicaja desde los 6 a los 18 años, es cada vez más importante en su quinto año en la mejor liga del mundo. Es el jugador más importante de una franquicia, Indiana Pacers, y ello repercute en su prestigio. Fue al All Star por la lesión de Kevin Durant, era el jugador que más merecía ir de los que se quedaron fuera, promediando más de 20 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

Después, en el partido, Sabonis no tuvo demasiado protagonismo. No es jugador de este tipo de shows. Lo suyo es competitividad, pegarse y producir. En el juego caótico, apenas se notó su presencia en sus 17 minutos en pista, sólo jugó menos Gobert en su equipo. Apenas un mate para meter dos puntos, coger un rebote y dar una asistencia. Eso sí, disfrutó de la victoria como miembro del Team LeBron, que pasó como un rodillo sobre el Team Durant por 170-150. Giannis Antetokounmpo fue el MVP del partido, con 35 puntos.

Le queda ahora la segunda parte de la temporada a Sabonis, que tiene en mente la participación a finales de junio en el Preolímpico con Lituania para ir a los Juegos de Tokio si su equipo ya está eliminado. Los Pacers comenzaron muy bien la temporada, pero lesiones y estados de forma le llevaron hasta estar ahora en puesto de play-in y con balance negativo en la Conferencia Este.