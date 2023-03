Domas Sabonis lleva a Sacramento a las 40 victorias

Sacramento Kings consiguió otra victoria más y el equipo de Domantas Sabonis alcanza las 40 victorias en la temporada regular, algo que no hacía desde la 2005/06. Parece que la presencia en play off, que no se consigue desde aquella temporada, está casi hecha y el canterano del Unicaja es un gran culpable para que la franquicia de California esté ahí.

Domas firmó 17 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias en la victoria de Sacramento en Phoenix (119-128), ante uno de los equipos más en forma de la NBA, que tuvo la baja de Kevin Durant. Sabonis firma 21.4 puntos, 11.2 rebotes y 7.4 asistencias esta temporada. Tras ser All Star, oposita a estar en uno de los tres mejores quintetos de la NBA.