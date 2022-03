Domas Sabonis regresa tras la sanción ganando a Chicago

Una alegría para Domantas Sabonis después de varias derrotas y de una suspensión por tocar a un árbitro durante una protesta (primera expulsión de su carrera). Sacramento Kings venció (112-103) a Chicago Bulls, lo que permite cortar una secuencia de partidos malos para el nuevo equipo del canterano del Unicaja, ya casi sin opciones de jugar en la postemporada.

Sabonis sumó, en 38 minutos, 22 puntos (6/14 en tiros de dos, 0/1 en triples y 10/10 en libres), siete rebotes y cuatro asistencias para sumar una victoria ante un equipo de zona play off en la Conferencia Este. Dejó alguna jugada de mérito como un mate sobre Vucevic.

Watch out Nikola Vucevic, Domantas Sabonis is back after the suspension 😤🎥 @NBATV pic.twitter.com/3nUkTGnmrm