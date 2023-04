Durísima sanción de la BCL al AEK de Atenas

La Basketball Champions League anunció este martes que el juez único concluyó los procedimientos disciplinarios sobre los incidentes que tuvieron lugar durante el partido de cuartos de final, segundo de la serie, entre AEK y Hapoel Bank Yahav Jerusalem el pasado 12 de abril de 2023 en Atenas.

El juez estimó, después de una "cuidadosa consideración de las pruebas", que se impondrán las siguientes sanciones al AEK: "Todos los partidos en casa de la próxima temporada de la BCL en los que participará el club se jugarán a puerta cerrada. Además, el club deberá pagar una multa de 50.000 euros. La decisión del juez único ya ha sido comunicada a ambos clubes". Los seguidores del AEK quemaron una bandera de Israel, mostraron pancartas y cantaron lemas antisemitas. Hicieron el saludo nazi, lanzaron piedras, petardos y cohetes y utilizaron punteros láser durante el encuentro.

Así, pues, una sanción ejemplarizante justo el día previo a que los dos equipos se encuentren en Jerusalén para el partido decisivo de la serie. El ganador acompañará al Unicaja en la Final Four. El AEK es reincidente porque en la primera fase sus seguidores protagonizaron un incidente con los seguidores del Reggiana italiano, a los que agredieron. Por ello ya les sancionaron con tres partidos a puerta cerrada. El equipo malagueño jugó allí una vez cumplida la sanción. Ello también elimina las posibilidades de una hipotética organización de la Final Four si el AEK avanzara, algo que ya hizo en dos ocasiones. Había mostrado su interés, pero la carrera se reduce ahora a Jerusalén o Málaga. En función de cómo acabe la eliminatoria en la capital israelí este miércoles habrá novedades sobre la organización del evento. De hecho, la próxima semana está previsto el sorteo de la Final Four en la ciudad que albergue finalmente la fase final del torneo.