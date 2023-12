Dylan Ennis: "Kendrick Perry es jugador de Euroliga"

Se juega este viernes un interesante UCAM Murcia-Unicaja. Hay varios nexos de unión entre jugadores de los dos clubes. Uno es el que tienen uno de los jugadores de referencia del club murciano, Dylan Ennis, con Kendrick Perry. Ennis regresó a la ACB tras jugar en Andorra a las órdenes de Ibon Navarro y también en Gran Canaria y Zaragoza. 16 puntos, 3.4 asistencias, 2.7 rebotes y 1.4 robos por partido son sus enormes medias en la Liga Endesa.

Semanas atrás, Ennis hablaba en una entrevista con Eurohoops sobre la figura de Kendrick Perry al ser cuestionado por jugadores que no están en Euroliga pero que tienen el verdadero potencial para estar ahí. "Kendrick Perry es uno de mis jugadores favoritos. Somos muy buenos amigos, estoy viendo lo que está haciendo ahora en Málaga. Algunos años atrás estaba sufriendo con una lesión en la rodilla, tenía problemas y estaba con la confianza baja. Y ahora sólo tienes que ver lo que está haciendo en Málaga. Lo vi hace un par de meses y se lo dije. '¿Recuerdas hace unos años cuando estabas sin confianza? Ahora mírate, estás liderando a un gran equipo'. Seguro que tiene un potencial de jugador de Euroliga, es legítimo jugador de Euroliga", elogiaba Ennis al base del Unicaja, convertido en referente del equipo malagueño también. Llegó a la Euroliga para jugar en el Panathinaikos, pero no pudo consolidarse. Ahora, como otros jugadores de la plantilla del Unicaja, se ven como potenciales jugadores del mejor torneo europeo.

"Rodion Kurucs o Howard Sant-Roos, en mi equipo, son otros jugadores que podrían estar ahí, tienen las herramientas, el IQ. También Birgander, es joven pero puede estar ahí", también piropeaba Ennis a sus compañeros de equipo. A sus 31 años está en su madurez.

Dylan Ennis (@canadiankidDJE) mentioned Kendrick Perry (@kendrick3perry) when asked about BCL players who belong to the EuroLeague level.He also had high words for some of his teammates: Rodions Kurucs (@KurucsRodions), Simon Birgander (@SimonBirgander), and Howard Sant-Roos. pic.twitter.com/MkYiiLrw4V