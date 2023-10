Liga EBA: El Marbella se llevó el derbi con el Unicaja y derrotas de Benahavís y Novaschool

Comenzó la temporada en el Grupo D-A de la Liga EBA con cinco equipos malagueños en liza. En la primera jornada le tocó descansar al Colegio El Pinar. Hay 13 equipos, número impar, por lo que tiene que descansar alguno de ellos en cada semana. Los alhaurinos fueron los primeros. No fue una jornada en general, con una victoria en un derbi y tres derrotas.

Hubo derbi en Marbella entre el Hospital Ochoa CB Marbella y el Unicaja. Dominó el cuadro de Rai López casi todo el duelo (51-37 al descanso). Los jóvenes cachorros de Jesús Lázaro reaccionaron en la segunda mitad e intentaron recortar distancias, pero no pudieron acercarse y acabaron cayendo (96-87). Adri Ramírez, canterano cajista y fichado este verano por los marbellíes, sumó 19 puntos y cuatro rebotes. 18 hizo De Ante Barnes y 17 el veterano argentino Diego Guaita. Por parte cajista, 17 puntos, dos rebotes y dos asistencias de Guille del Pino, MVP del último Europeo sub 16. 12 puntos sumó Manuel Trujillo, 11 Matteo Casero y 10 Baba Badji y Miracle Bamadu (con seis y siete rebotes, respectivamente).

El Novaschool, que había ganado la Supercopa EBA de Málaga, cayó en un competido partido con el Enrique Soler en Melilla (76-73). Tras un primer cuarto de dominio local, fue remontando el cuadro axárquico, que entró en el último cuarto (51-52) con ventaja, pero no pudo concretar. Alex Jackson hizo un doble doble (13 puntos y 12 rebotes) y Óscar Díaz fue el máximo anotador (18 puntos) en el equipo dirigido por Manolo Trujillo.

En el último partido, el Benahavís perdió con claridad en su visita al Jaén Paraíso Interior (85-51). No tuvo mucha historia el duelo, en el que Fabrice Thsilumba (15 puntos y 11 rebotes) fue el jugador más destacado en el cuadro malagueño.