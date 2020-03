Eduardo García, presidente del Unicaja, estuvo como invitado en el programa Zona Verde de 101TV, que sigue la actualidad del baloncesto malagueño. Durante más de una hora, el presidente cajista estuvo desgranando lo que acontece en el club ahora mismo. Desde lo más candente, como las lesiones o el partido ante el Madrid, hasta los planes de futuro del club o su permanencia en la presidencia, no en vano es el presidente más longevo de la historia del club.

Sobre el arbitraje padecido el domingo ante el Madrid, García reflexionaba que "la falta que se inventaron de Brizuela, la personal de Waczynski a Carroll que tampoco lo toca, el tapón con falta de Garuba... Decisiones controvertidas, cuanto menos, por lo menos. No terminamos contentos, no voy a decir lo contrario. Entiendo que los árbitros se equivocan, pero si los criterios son distintos para un equipo y otro, es distinto. Nos equivocamos los directivos, los jugadores, los técnicos... Todos, pero pido rasero igual. La técnica a Casimiro sería correcta, pero en el otro lado se salían al medio del campo y no miraban. Si hay el mismo criterio, todo el mundo sabe a lo que juega. Comentaremos el tema en los órganos establecidos de la ACB, pero nada más".

"En la historia del club, lo comentaba el cuerpo médico, jamás se había producido una situación así", comentaba García sobre la plaga de lesiones que afecta al primer equipo: "Es un tema complejo, es difícil avanzar con los lesionados y el tipo de lesiones. No tenemos mucha capacidad de reacción. Hay lesiones que pueden ser de una semana, en un mes o no ser, no hay fechas. Jaime tiene un problema crónico y tendrá su solución más adelante, esperemos. La traía desde la época de la selección este verano, se recuperó, en esta Copa se ha agravado con los partidos seguidos. Estamos en recuperación. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, es la realidad. Toupane es una rotura parcial y tiene su tiempo, entre tres y cuatro meses. No es total. Estoy ocupado y preocupado, pero eso nos ha ocurrido a nosotros, pero mañana le puede ocurrir a otro. Forma parte del deporte profesional. Hemos fichado pero cuando ya estaban cerradas las ventanas en la Eurocup. No permite a nadie cambiar a jugadores, nos ha pillado en ese momento. En estos momentos son en los que todo el mundo debe dar un paso adelante. Jugadores, club, los medios que estáis viendo lo que tenemos, estamos dando lo máximo posible. Si todo el mundo lo da ese paso, saldremos adelante. Deon Thompson estuvo toda la semana en el hospital, con una gastroenteritis tremenda, aguda, para un deporte de élite como se queda ese cuerpo. Siete kilos perdió. Aun así se compitió y se puso difícil a un Madrid que había barrido a Fenerbahce y Panathinaikos".

En esta coyuntura se le preguntó a Eduardo García si se debía tener una plantilla más larga de partida. "Cuando hemos tenido 14 jugadores es porque estábamos en Euroliga. En Eurocup con 12 profesionales y gente joven que apoya, aprende y entra en dinámica es suficiente. Lo que está pasando no entra en la normalidad, pero nos ha tocado. Si jugásemos Euroliga, hay que tener un mínimo de 14 jugadores profesionales, igual 15 con algún joven. Pero Eurocup son menos partidos y creo que con 12 es suficiente, en nuestra opinión, aparte de que presupuestariamente el dinero da para lo que da", aseguraba el presidente, que habló de muchos nombres propios y temas.

Adams

"Aparte de su calidad y su físico está completamente integrado, lo vive de verdad, no es fácil que jugadores que vengan desde fuera se integren así, él entrena con las mismas ganas, el mismo interés, está pendiente de todo el club, es un tío fenomenal, un gran jugador. Tengo la frase de que las valoraciones, como en el colegio, hay un examen final. El trimestre está bien, pero ahora hay que ver al final. La ilusión que tengo es que podamos ver al equipo en todo su esplendor tres partidos seguidos, sólo pido tres partidos seguidos sanos. Hay muy buenos jugadores, muy implicados y con ganas de hacerlo bien. No hay que ponerse nerviosos ni ir a la Bruja Lola".

Bouteille

"Teníamos mucho interés en jugadores jóvenes con cierto bagaje, pero esto el mercado tampoco lo da. Hubo un avance con Jaime Fernández, se estropeó en el último momento Darío Brizuela pero seguimos pendientes, sin ningunear a los protagonistas de esta historia, igual que ha ocurrido en el caso de Bouteille. Hay personas que ningunean a los clubes de origen. Si no se habla con respeto es difícil. Hablé con los dirigentes máximos de los otros equipos. Es la fórmula, no hay más. Hay que hacerlo en el momento. En el caso de Bouteille, igual que Darío, ha sido el momento, el lugar y el interés exacto y dándoles cabida directamente a los responsables de otros clubes. Creemos que es un jugador que tiene la edad apropiada, que se ha integrado en la ACB directamente, era de los jugadores más emergentes en la Liga Endesa. Tenemos que consolidar un equipo a futuro. Con gente joven consolidada y algunos veteranos que pongan cimientos al proyecto. Hay una base nacional de cinco jugadores. Veo todos los partidos que hay y a veces que no hay ningún nacional en pista en la ACB. Tenemos cinco nacionales, dos salidos de nuestra cantera, con gente joven como Bouteille con esa solidez futura. Falta veteranía, un cimiento también. Fuimos a por Bouteille directamente, por Brizuela igual, no dio tiempo a otros clubes a reaccionar".

Simonovic

"Profesional contrastadísimo, no hacía falta explicarle mucho, sabía lo que había que hacer antes que empezar".

Proyecto

"Hay que mezclar un núcleo nacional importante involucrado, que tenemos, con jugadores emergentes y la veteranía necesaria. Tenemos claro el horizonte hacia el que vamos. El día que estén todos nos van a dar satisfacciones. Carlos Suárez tiene contrato, hay opciones sobre muchos jugadores y al final de temporada veremos. Evaluaremos y tenemos que ver dónde estamos. No podemos engañarnos. Esto es deporte profesional, se nos exige ganar. Aquellos que encajen mejor o peor o hayan tenido mejor o peor acierto, pues se valorarán. Ojalá sean pocos movimientos, pero cada uno tiene una circunstancia distinta".

Reformas

"Nosotros intentamos, aunque no se ha valorado, creo, por parte de los medios. Desde cómo estaban Los Guindos hasta cómo están hoy. La memoria es frágil y se nos olvida. Cuando llegamos no estaban acordes para practicar deporte. La parte cubierta y descubierta, se ha mejorado con un esfuerzo importante. Se ha colaborado para modernizar todo el Palacio, hay una serie de pasos adelante que desde el club hemos dado al proyecto y al espectáculo del Carpena. Desde el punto de vista de marketing y comunicación hemos dado pasos agigantados. Es un avance enorme, entrada en redes sociales, donde somos activos, fuimos de los primeros".

Femenino

"Hemos entrado en otro mundo inabordable en Málaga, desde cuando Jesús Bonilla tenía el Juventud de baloncesto femenino me acuerdo, hemos irrumpido en el baloncesto femenino, que estaba un poco lánguido en la provincia. El primer año entramos y quedamos campeonas de España infantil. A años luz de Cataluña, quedamos campeonas de España. Hemos subido a Liga Femenina 2 y estamos arriba y estamos optando a jugar los play off. Han sido unos pasos agigantados para el baloncesto andaluz y de Málaga. Son unas mujeres extraordinarias, trabajando con una dedicación inmensa y sólo tengo palabras de admiración. Veo Los Guindos lleno en cada partido. Me asusta ver partido en LEB Plata en Marbella que hay 200 personas. Es lamentable. Marbella tiene 100.000 habitantes, para que no haya 1.000 o 1.500 personas... Es un avance que tenemos que hacer todos. La forma de ver baloncesto ha cambiado, es un momento de cambio en la sociedad importante. Hay gente de comunicación y marketing dándole vueltas a la atracción del espectáculo. El mate de Josh Adams famoso tuvo 600.000 visualizaciones, entró gente desde Polonia. Estamos en otro mundo e intentamos comprenderlo".

Masa social

"Desde el departamento de comunicación hay un flujo de información veraz. Quizá debamos ser más incisivos en la comunicación de las cosas que hacemos. Queremos que el Palacio esté habitualmente como estuvo el domingo pasado. Es el objetivo real y permanente. Ha cambiado este mundo, quien no lo admita está loco. Sé que a la gente le gusta el baloncesto. Los precios de los abonos no son los más caros, diría que son de los más baratos de la ACB. Mi sueño es que el equipo, esté quien esté, sea una atracción para Málaga, con 600.000 habitantes, un área metropolitana de 1.000.000 y casi dos millones la provincia. Vitoria es una ciudad muchísimo más pequeña y consigue meter 10-12-13 mil espectadores. Es nuestra ilusión, estamos haciendo un esfuerzo para que seamos un polo de atracción. Si pensamos sólo en el resultado es difícil. Si somos campeones, claro, es fácil. Pero hay que vivirlo en los momentos malos y buenos. Ojalá sea esta fórmula, con nacionales, gente de la cantera... Ojalá. Me alegraría que fuera así. Pero me gustaría que fuera un referente para los malagueños, un día saldrá mejor y otro peor".

Aplazamiento contra el Joventut

"Las lesiones que tenemos en cuatro días no están arregladas. Para deber un favor, generar costes adicionales... Es absurdo porque en pocos días no había ninguna opción de recuperar a algún jugador más. Euroliga nos ha mandado el protocolo de la OMS. Daremos unas normas desde el primer equipo y a la cantera".

Eurocup

"De todas las Copas de todos los países, para jugar la final o quedar campeones ha habido varios de Eurocup. Esto pone en cuestión quién es quién en cada sitio. En Italia no ha ganado el Armani ni el Virtus, ganó el Venezia. En Grecia jugó la final el Promitheas, nosotros en España. La Eurocup es muy, muy potente. La última vez que jugamos la Euroliga quedamos noveno, estuvimos cerca de ser octavos y entrar en play off. No hay tanta lejanía, pero sí en los presupuestos, esa es la realidad. En un momento determinado, todo tiene una historia larga. Algún día habrá que hacer un monográfico de la Euroliga y qué sucedió. Había una planificación donde se autoriza un sistema piramidal, pero hay una serie de modificaciones por circunstancias sobrevenidas, había unos intereses de la FIBA y todo lo que se había aprobado se cambia y salimos perjudicados. Ahora se retoma el sistema piramidal. Mientras se mantenga el sistema de licencias no será completo, durará unos años. Cuando se extinga, sí. Estamos en un proceso en el que debemos de creernos nosotros mismos e ir a una. Tenemos que tener un público que nos apoye como el pasado domingo, unos patrocinadores que ayuden a la entidad, que ya hace un esfuerzo ímprobo. Es un camino entre muchas partes. Con la masa social actual y sólo el patrocinio del Unicaja sólo, que lleva ahí 40 años, es difícil. Se volvería a hacer el esfuerzo, sin duda, si volvemos a la Euroliga. Hay personas en el club trabajando para buscar patrocinios. Nosotros damos visualización real, con un reporte real. No hay esa mentalidad en ese aspecto, hay dificultades para coger patrocinios. Tenemos nuestro horizonte establecido y no puede ser que en el baloncesto no se admita que un año se juegue la Euroliga y otro no. La Eurocup tiene un atractivo importantísimo y hasta me parece más racional que la Euroliga. Yo aspiro a jugar la Euroliga, pero es muy compleja. Hay una serie de equipos que a estas alturas ya están descolgados y no saben a qué juegan".

Reforma de Los Guindos

"Proyectos tenemos todos, pero hacen falta recursos. Todavía está caliente la inversión para desmontar Los Guindos y crearlos de nuevo. Ojalá se pueda hacer una ampliación a no mucho tardar".

Bronca ante el Andorra

"He vivido momentos muy buenos y muy malos. Quiero acordarme de esos partidos cuando estuvo Chus Mateo 14 partidos sin ganar, lo pasamos mal. Respeto la libertad de expresión, la tengo dentro de mí, la entiendo perfectamente, siempre y cuando haya educación y decoro. No puedo entender es que antes de empezar un partido haya una pitada a nuestro entrenador. Puedo entender un malestar posterior. Ese día se sentaba un directivo de Andorra y en las dos situaciones me decía que no lo había visto en su vida, Francesc Solana, que lleva muchos años. Ocurrió, entiendo la libertad de expresión. Somos aficionados, yo lo soy pero me tengo que poner el traje de directivo. Algún día estaré en el sitio de enfrente, que es donde tengo mi abono".

Permanencia en la presidencia

"No lo sé. Soy profesional, los que me conocen, soy directivo del Unicaja hace muchos años. He cumplido varias facetas en la entidad. Desde los 10 años estuve en Maristas, desde que me entrenaba Manolo Jato, en el siglo XVIII, me quedé en el último año con Alfonso Queipo de Llano, en El Palo, de junior. Después como entrenador desde minibásket, hasta directivo en Maristas, la fusión de Unicaja con Maristas, directivo con muchos años, presidente 10 años... Llevo desde los 11 años. No tengo cuerda para mucho, esa es la verdad. Tengo 65 años, hay un principio y un final. Puede ser hoy o dentro de nueve meses, tenemos que saber estar y saber quitarnos. Mi familia lleva mucho tiempo sufriendo, con las redes sociales lo pasa mal".

Jugador que más le impresionó

"Ray Smith"

Mejor relación con jugadores

"Carlos Jiménez, Alberto Díaz, Nacho Rodríguez..."

Entrenadores

"Me han calado todos, cada uno con sus paranoias, se lo digo a la cara. Me han calado casi todos y tienen todos unos valores. Puede haber algún caso negativo. Me acuerdo de Javier Imbroda, que tenía una cosa fantástica. Un sprint fantástico, de largo recorrido le costaba más, se lo digo a él. Con Boza Maljkovic se dio otro impulso al baloncesto aquí, entramos en una dimensión. Él no llega en su mejor momento, pero estaba arriba, su imagen era fundamental. Venía de haber ganado con distintos equipos de la Euroliga, con equipo maravillosos y otros no tanto. Tenía una personalidad importante."

Sueño por cumplir

"Ser campeón otra vez, no me preguntes de qué. Ser campeón de algo es muy difícil, hasta en minibásket. Hemos jugado una final de la Copa, me gustaría ser otra vez campeón"