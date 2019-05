Eduardo García mantuvo el discurso de alegría contenida tras la victoria en La Fonteta ante Valencia Básket. El presidente del Unicaja atendió después del partido a los micrófonos de Cope Málaga para analizar no solo el primer paso dado en el play off, sino el próximo, y es que cuestionado por el horario poco favorecedor del segundo encuentro de este domingo (16:30) explicó que la situación podría haber sido incluso peor.

"Os puedo asegurar que todavía lo querían poner más complicado, esto ha sido una vez arreglado. Se habló hasta de jugar el miércoles y el siguiente ya no sabíamos cuándo, si viernes, sábado o domingo. Tuvimos que enfrentarnos a la situación y se ha jugado como estaba previsto en origen, viernes, y eso que tampoco estaba contento Valencia, y jugar domingo tarde", comentaba el presidente cajista.

Al igual que sucede en el fútbol, pese a las necesidades del público, los horarios están a merced de los designios de la televisión: "Han querido encajar para que todos los partidos sean corridos, mañana y tarde, y estamos en manos del contrato que la ACB tiene con Movistar. Esta es la realidad, no podemos hacer nada al respecto. No somos los únicos que se han quejado, pero cuando creemos que se perjudica intentamos hablarlo y llegamos hasta donde podemos llegar. Lo lamento por la afición, somos los primeros que queremos un horario compatible con todos los aficionados".

"Nuestros aficionados ayudarán para dar el sorpaso"

Acerca del partido en sí, palabras comedidas de Eduardo García. "Solamente hemos ganado un partido y esto es una eliminatoria a tres, con que nos queda todavía mucho y el apoyo de nuestros aficionados el domingo es clave", explicaba el presidente del Unicaja, que aludía pese al citado horario a la afición: "Ya habéis visto cómo estaba La Fonteta, llena y presionando, pero sabemos que nuestros aficionados son los mejores y ayudarán para dar el sorpaso que estábamos esperando".

"Se ha sufrido todo el partido. Valencia tiene un gran equipo, teníamos bien planeado el partido, los jugadores dieron la cara y dieron todo. Nos falta otro partido que hay que ganar, tenemos la oportunidad el domingo. Sabemos que esto es un round y nos falta otro y hay que intentarlo con todas nuestras fuerzas", continuaba el dirigente, al que no le preocupa tener que jugar un tercer partido: "Yo me tomo mi pastilla para llevar esto bien, pero no me gustaría volver. Pero si hay que volver, se volverá. Aun así, se intentará el domingo dar una satisfacción a la afición. Sería un premio para todos, para el equipo, para el patrocinador y por supuesto para la afición".

El Unicaja partía rumbo a Ciudad Real en autoboús para pasar la noche antes de regresar a casa, donde en menos de 48 horas tiene que jugar el segundo envite de esta primera ronda del play off. Por mucho que Málaga y Valencia sean grandes capitales, la conexión entre ellas por vías convencionales no es sencilla: "Menos mal que se nos ha ocurrido esta combinación hasta Ciudad Real en bus, así llegaremos a una buena hora. Con otra solución llegaríamos a partir de las 16:30 y sería peor para encajar el horario y para todo".