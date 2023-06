Entradas Unicaja-Barcelona: A la venta para el cuarto partido

Unicaja no ha decepcionado a nadie y ha dado la cara cuando más difícil estaban las cosas, Tras caer el miércoles, solo tenían la opción de tomar el Palau Blaugrana para poder salir con vida de la Ciudad Condal y así lo hicieron. Por tanto, al haber vencido, se disputará el cuarto partido de la serie en el Martín Carpena y ya están las entradas a la venta para los seguidores del cuadro malacitano.

Debido a todo esto, ya hay grandes colas virtuales de más de mil personas. La gente de Málaga está muy volcada con su equipo. Ya se lo ha demostrado en otras ocasiones esta temporada, como puede ser el caso de la Final Four de la BCL o en los partidos de Liga Endesa.

Otra de las consecuencia de la gesta de los pupilos de Ibon Navarro es que han robado el factor cancha y el billete a la final caerá para un lado o para otro dependiendo principalmente de lo que suceda en tierras malagueñas.

Una prueba fehaciente de la importancia de este hecho son las palabras de Jasikevicius tras la derrota: "Sí que es importante el factor cancha. Siempre es importante jugar en casa, con tu gente claramente tienes que jugar bien. Un equipo ha jugado bien y otro no. Toca ser inteligentes en estas 48 horas, no te puedes venir muy arriba con el 1-0, tampoco abajo con el 1-1; son semifinales de ACB y va a ser difícil. Toca sufrir ahora, sin ninguna duda. Creo que sería un loco el no estar preocupado".

Ibon Navarro tampoco desaprovechó la oportunidad de expresarse, pero él la usó para mandar un aviso a navegantes: "Son capaces de ganarnos, pero para hacerlo nos van a tener que matar".