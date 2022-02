“El Oostende es un equipo muy competitivo y rebosa confianza”

El Unicaja juega hoy un importante partido de la Basketball Champions League ante el Oostende, dominador en la última década del baloncesto belga. Allí, en su país, entrena Jean-Marc Jaumin (Berchem-Sainte-Agathe, 1970), miembro del primer Unicaja campeón, el de la Korac de 2001. Dio dos años de buen baloncesto. Jugó 101 partidos, con promedios de 8.2 puntos y 2.9 asistencias. Ahora dirige al Royal Excelsior Brussels, en la capital belga. Llegó a mitad de temporada y su equipo pelea por escapar de los puestos bajos, está empatado en el último lugar. Jugó con el invicto Oostende en diciembre y estuvo cerca de derrotarle, quedó a dos puntos. Atiende con calidez la llamada de Málaga Hoy para hablar del rival del Unicaja y también para recordar sus “grandes días” en el Unicaja.

–¿Cómo le va por Bruselas?

–Vine durante la temporada, había muchos problemas en el club y cambiamos un poco la dinámica. Hemos tenido problemas con muchos factores externos: lesiones, covid y jugadores que se fueron a clubes de ligas mejores. Siempre fuimos competitivos contra todos los equipos, incluso con Oostende, sólo perdimos por dos puntos. Ellos han ganado todos sus partidos de Liga. Pero en los últimos dos-tres minutos hemos tenido varias derrotas dolorosas. Tenemos rotación corta, estamos cansados... Es nuestro problema, los jugadores están un poquitos quemados al final. Estamos peleando, es una temporada difícil para todos, pero estamos trabajando duro con los jóvenes, preparando el año que viene.

–¿Es un proyecto a largo plazo?

–Estoy hasta final de temporada y entonces veremos. En cada situación en la que estuve antes estuve peleando por títulos, siempre jugando semifinales y finales. Esta es la primera temporada en la que estoy perdiendo tantos partidos, nunca perdí tantos en mi vida. Siempre peleaba por títulos también como jugador. Es difícil de aceptar, pierdes e intentas cambiar la dinámica. Pero al final entiendes los motivos y tienes que estar calmado en este tipo de situaciones. Es importante trabajar en la pista, no hay solución en otro lugar.

–¿Cómo es el nivel de la Liga en Bélgica ahora mismo?

–Honestamente, está por un lado el Oostende y por otro los demás. Para mí, el nivel general ha bajado, especialmente con los problemas del coronavirus, hay menos dinero, hay peores jugadores. El único equipo realmente competitivo es el Oostende. ¿Por qué? Porque mantienen el corazón de la plantilla, siempre con los mejores jugadores belgas de la liga, como Gillet. Tienen jugadores jóvenes con los que trabajan muy bien, un base muy experimentado y todos lo rodean con muy buenos americanos. Cuando digo buenos americanos pienso que podrían jugar perfectamente en la ACB, tienen ese nivel. Muy experimentados, juegan fácilmente en la BCL. Es lo que hace la diferencia. Los belgas juegan durante años juntos y se les acompaña de muy buenos americanos. Es un equipo muy equilibrado y tienen la experiencia para, en los finales apretados, encontrar soluciones para ganar el partido. Tiene un gran entrenador, Dario Gjergja, que ha dirigido al club durante 10 años y es ahora seleccionador nacional también. Está trabajando muy bien con los jóvenes. Tienen las mejores instalaciones de la liga, tienen el dinero y todo a su favor. Después de ellos, están Antwerp, que compite bien en Europa, y Mons. Ellos tres compiten por los títulos. Antwerp estuvo hace unos años en Final Four de la BCL, con Tenerife, Virtus y Brose Bamberg. Ganó la Virtus Bolonia, con Djordjevic. Kravic estaba allí, precisamente. Sé que ha fichado por el Unicaja, creo que es un gran jugador. Ha estado en clubes buenos, ha ganado títulos en Italia y España. Ha tenido mala suerte con Eric y con Devin Williams, que no pasó el reconocimiento.

–Conoce bien el mercado.

–Claro, es mi trabajo (risas). Sigo mucho todo lo que pasa en el Unicaja.

–Entonces, ve complicado el partido para el Unicaja de hoy.

–El Oostende es un equipo muy competitivo, están siempre en los partidos. Luchan 40 minutos, nunca se rinden. Ellos no jugaron un buen partido con el Igokea, después ganaron el segundo arrasando en el primer tiempo por 20 puntos y en el tercero se impusieron. Sufrieron, pero hicieron en el último cuarto un parcial de 0-18. Es un ejemplo de lo que decía, siempre encuentran el momento en los partidos, a los jugadores que marcarán la diferencia y hay muchos que la pueden marcar.

–¿En cuál de ellos hay que fijarse?

–Tienen los tres americanos exteriores, Booth, Randolph y Conger, forman un perímetro muy bueno junto a Dusan Djordjevic. Él es general, es como un entrenador en la pista. Encuentra las mejores soluciones, no es un anotador, es un organizador. Encuentra en cada momento al jugador más peligroso al que pasarle el balón. Es la mano derecha del entrenador en la pista durante 10 años. Han ganado la liga cada temporada desde entonces. Quizá es su última temporada, tiene 38 años, pero sabe cómo jugar y ganar el partido. Los tres americanos están acompañados por dos cuatros, Gillet y Jantunen, que son grandes tiradores, trabajadores. Y por dentro también tienen tres jugadores que tambien son diferenciales y defensivamente son duros.

–Gillet jugó en Tenerife y Fuenlabrada.

–Yo creo que es un jugador de alto nivel. No le pidas que domine en la pintura, pero hace lo necesario para competir y ganar. Mete muchos tiros abiertos y cuando se le necesita ahí está.

–¿Y los jóvenes?

–Ellos tienen un holandés de 20 años, Van der Vuurst de Vries, que es el suplente de Djordjevic. Va teniendo sus minutos, sobre todo en Bélgica, 20 o por ahí. Puede meter y es muy bueno leyendo el pick and roll. Ellos basan mucho su juego ahí y él lo hace muy bien para encontrar buenas soluciones. También tienen a Simon Buysse, que jugó conmigo en Aalst hace un par de años. Es un dos que también puede tirar, con una inteligencia baloncestística muy alta. Comprende el juego, no es atlético o explosivo pero sabe cómo moverse sin balón y encontrar oportunidades de tiro. Tienen a Jantunen, un finlandés muy interesante. Lo lleva Quique Villalobos, lo vi hace un par de días. Él tiene en mi equipo a Sergio Llorente. Jugamos contra Spirou Charleroi, que su general manager es Axel Hervelle. Jantunen es muy bueno, no tardaremos en verlo en ACB. Muy bueno, atlético, fuerte, puede hacer muchas cosas. Tienen un decente tiro de tres y trabaja mucho. Son jugadores no sólo de nivel BCL, también de ACB.

–¿Y por dentro?

–Buysschaert es un pívot bajito, pero muy duro y fuerte. Defensivamente es un jugador capaz de parar a cualquier. Bratanovic es un jugador de 2.09 que con 20 años ya es internacional. Muy joven, pero se está ganando su trabajo. Ellos tienen a los mejores proyectos belgas. Tienes a Van Rossom, Tabu o de De Zeeuw en otras ligas importantes. O Bako en Manresa, que es ahora el mejor pívot del país. No puedes compararlo con ellos porque él es muy atlético y ellos no, pero ya están en órbita de selección. Ellos empiezan en Oostende sus carreras y de allí saltan.

–¿Cómo ve el partido entonces?

–No va a ser nada fácil para el Unicaja. Para mí es doloroso ver que pierde tantos partidos. Han tenido problemas en el puesto de pívot desde el inicio y tampoco han encontrado su ritmo de juego, la confianza necesaria para ganar partidos seguidos. Ellos jugarán contra un equipo que rebosa confianza, que no ha perdido un partido en Bélgica y logró pasar el play in. Sabe cómo ganar los partidos y juegan como un bloque. Es profundo, tienen un roster de 12 y puede ser titular cualquiera. Ellos tienen a un pívot africano, Brimah, que firmaron hace un mes. No jugó el último partido por algún problema, tuvo el coronavirus. No hemos visto su mejor versión, pero es taponador, puso cinco en un partido, y atlético. Un ejemplo de su confianza es que llegaron del duro play in con el Igokea y jugaron un partido de Copa contra el tercer clasificado, el Mons, y ganaron por 35 puntos. Es ejemplo de su mentalidad. Tienen energía, tienen la plantilla y quieren hacer grandes cosas en la BCL. Booth, Randolph y Conger no son los jugadores más baratos del mercado, hicieron una gran inversión para los parámetros de Bélgica. Randolph para mí es el más consistente, juega de 3-2, más de 3. Puede jugar con Conger, Booth es más dos puro. Un partido Conger te hará 20 puntos, otro Booth, otro Randolph... Ellos te garantizan casi 40 puntos.

–¿Cuáles son sus recuerdos de Málaga?

–Joder... Yo recuerdo todo. Es uno de los más grandes recuerdos de mi carrera. Fueron mis dos mejores años allí en Málaga. Nunca lo olvidaré. A Manolo Rubia, que me aceptó en su familia desde el día uno. Paco Alonso, con quien estoy en contacto por Instagram de vez en cuando... También está ahora Juanma Rodríguez otra vez de director deportivo, como en mi época. Le sigo también. Y claro, Carlos Cabezas, vi que el club le retiró la camiseta. Él y Berni se merecen un monumento. Les conocí cuando tenían 18-19 años, venían de ser junto a Germán Gabriel campeones del mundo junior. Lo pasé muy bien entrenando con ellos tres, guardo muy buenos recuerdos. ¡Qué carrera tuvieron después! Fueron grandes años, jugamos una final de Korac y la ganamos al año siguiente, el primer título de la historia del club. Ser parte de eso fue un orgullo de mí, eso pasa una o ninguna vez en tu carrera. Fui parte de esa familia en el momento correcto. Viví el paso de Ciudad Jardín al Carpena, qué gran pabellón. Era la mejor afición de largo de toda la ACB.

–Le entrenó Boza Maljkovic. ¿Qué aprendió?

–Disciplina, mucha disciplina (risas). Trabajamos duro, muy duro. Pero ganamos. Sin trabajo duro no se ganaba. El problema era cuando trabajabas duro y no se ganaba... Para mi mujer y mi hija, que estaba allí también... Años increíbles. Cuando escucho Málaga se me pone una sonrisa.

–Ve entonces muchos partidos del Unicaja.

–Sí, intento ver dos o tres partidos cada semana de ACB y que uno sea del Unicaja. También liga de Alemania, Francia... Yo trabajé también en Holanda, el año pasado jugamos la final. Espero oportunidades, ojalá alguna llamada de Málaga (risas). En serio, deseo lo mejor al Unicaja, pero también también estoy un poco dividido hoy, jugué 10 años en Oostende. Mi corazón es del Unicaja y mi sangre es del Oostende. Sólo espero que sea un gran partido, con grandes actuaciones, y que al final estén todos felices.