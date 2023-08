España domestica a Luka Doncic (99-79)

El Torneo Centenario de la FEB arrancó una amplia victoria de España sobre la Eslovenia de Luka Doncic. Un partido que fue de preparación en tramos concretos por el ritmo y los errores, osciló a otros bronco y feo por momentos, con golpes, alguna lesión y varias antideportivas. Había alguna cuenta pendiente y se fueron amontonando. Acabó en un recital de la selección española, gustándose y ofreciendo espectáculo. Scariolo quería afinar detalles, más allá del resultado, para encontrar la mejor fórmula para competir en Asia. Mejor con victorias y tramos de muy buen juego (99-79). El trío Aldama-Juancho-Willy asumió el peso anotador, deben ser determinantes. Abrines sumó puntos, Alberto recuerda que, sin hacer nada que no sepa, puede competir al máximo nivel. Siete puntos, seis asistencias, cinco robos y tres rebotes. Hombre orquesta. Varias buenas noticias en el equipo español salvo la lesión de Garuba.

La atmósfera era festiva. Las camisetas con el 77 de los Mavericks de Luka Doncic competían en números con la roja de la selección española en los alrededores del Carpena. Doncic es el mejor jugador presente este fin de semana en Málaga y su innegable magnetismo arrastra masas. La salida de Eslovenia al partido de la mano del mago de Ljubljana fue deslumbrante, con 25 puntos seguidos sin fallo de arranque. Varios pases teledirigidos de Doncic a sus compañeros les habilitaban para triples o canastas sencillas mientras España parecía estar torpe como en esos momentos en los que en pretemporada la carga pesa y hace que la cabeza vaya por un lado y las piernas por otro. Dominaban los centroeuropeos (12-25), pero el partido se fue enfangando. Choques, alguna caída fea, una lesión de Usman Garuba, que se dobló un tobillo cuando intentaba salvar un balón y llevaba sólo 25 segundos en pista... También Doncic pasaba por los vestuarios tras quejarse de un golpe con Aldama.

No era el partido de calidad extrema, se nota, aunque el envoltorio sea de máximo nivel, cuándo hay competición y cuándo no. El objetivo era rodar y también medir algunas actuaciones por parte de Sergio Scariolo. Es evidente que Santi Aldama es un jugador que multiplica en este equipo, está destinado el canario a ser un pilar robusto de la selección durante la próxima década. Sus condiciones son soberbias y da un plus de calidad y talento para anotar a un juego interior que, de partida, tiene más pegada que el exterior, donde las bajas y también algunos ajustes generacionales hacen que no haya tanto nivel. Poco a poco, las riendas fueron para España. Brizuela, en uno de esos chispazos bien conocidos en el pabellón, dio la primera ventaja. Buenos minutos de Juan Núñez, al que Scariolo quería medir en este torneo para ver si saca el visado rumbo a Indonesia. El madrileño tiene el talento, un par de buenas penetraciones, un triple, dos robos... Buenas sensaciones del joven, campeón de Alemania con el Ulm un par de meses atrás. Alberto parte como teórico titular. El pregonero de la Feria ofreció su catálogo habitual de entrega, pero también aplomo para dirigir y dar asistencias. Dominio al descanso (51-41) para España.

En un partido larguísimo en tiempo, dos horas y cuarto, el tercer cuarto dejó flashes interesantes. Mejor circulación de balón en estático, con un Aldama poniéndose esos galones que deberá portar, con Willy, aún sin estar a tope físicamente, derramando todos los puntos que tiene. También con algunas malas pulgas eslovenas. Un golpe duro de Dimec a Aldama, por ejemplo. El canario, en su segundo partido como internacional absoluto, vivía experiencias interesantes. Doncic, con cuatro faltas, era perdonado por los árbitros en una clara personal sobre Jaime. La distancia seguía en los 10 puntos (73-63) en los 10 minutos finales, que comenzaban con una antideportiva de Willy. Seguían los piques, algunos de antes y otros que surgían durante el encuentro. Pero se acabó imponiendo la calidad española. Un bloque que mete jugadores nuevos pero en el que hay un poso de memoria colectiva que hunde sus raíces en un trabajo en categorías inferiores que se traslada a la absoluto. Los nuevos son Aldama y Núñez, MVP europeos sub 18 y sub 20. El relevo que va llegando. España dio primero domesticando a Luka Doncic. Más espectáculo este sábado, con el Eslovenia-Estados Unidos.

