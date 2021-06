España sub 19 pasará por Málaga

La selección española sub 19 masculina, en la que están los jugadores del Unicaja Pablo Sánchez y Jeffry Godspower más el malagueño Javi Rodríguez (producto del CB El Palo y Los Guindos y esta pasada temportada en la Get Better Academy en la Repúblicha Checa) y Rubén Domínguez, cuatro años en la cantera y ahora en el Movistar Estudiantes, ya se ha concentrado en Azuqueca de Henares (Guadalajara), la primera parada de una preparación que tiene como destino la Copa del Mundo de Letonia que se disputará del 3 al 12 de julio. El equipo dirigido por Javier Zamora realizará otras dos paradas más hasta llegar a Riga, donde se disputará un amistoso previo al campeonato ante la selección de Estados Unidos el día 1 de julio. Los 15 jugadores seleccionados en la primera lista, de los que habrá tres descartes, trabajarán en el Polideportivo La Paz de Azuqueca de Henares hasta el 23 de junio, momento en el que partirán hacia la isla de Menorca para afrontar el primer torneo de preparación, que medirá al combinado español ante otras selecciones internacionales. El 29 de junio, la expedición pondrá rumbo a Málaga y allí se realizarán los últimos entrenamientos en España antes de partir a Letonia, donde el grupo disputará el amistoso contra la selección estadounidense y comenzará la Copa del Mundo. El cuadro nacional se estrenará el 3 de julio en un encuentro ante Argentina (13:30 horas) y continuará la fase de grupos con otros dos partidos frente a Francia (4 de julio, 13:30 horas) y Corea (6 de julio, 10:30 horas). Los 16 equipos participantes están divididos en cuatro equipos de cuatro conjuntos cada uno.