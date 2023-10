Esperando al mejor Tyler Kalinoski

Un equipo es un mecano en el que las piezas están conectadas. El colectivo está por encima pero los individuos son los que interaccionan para elevar el nivel. En este arranque de temporada el Unicaja está echando en falta el rendimiento de algunos jugadores que la anterior fueron un reloj. Antes de que llegara el caso Brizuela, si en el Unicaja se preguntaba por qué jugador temían más que llegara una oferta y se pagara una cláusula era por Tyler Kalinoski. Se entiende que es un jugador de calibre Euroliga en ese rol de especialista. El club hizo un esfuerzo y le ofreció tres años y estabilidad para convencer al de Ohio y que prolongara su estancia en Málaga, donde tanto él como su mujer se encuentran muy a gusto.

No está siendo un buen arranque de Kalinoski. El verano fue un poco extraño, tuvo varios compromisos familiares. Después ha ido encadenando distintos golpes que le han acarreado molestias musculares. Y no ha adquirido aún el ritmo bueno pese a haber hecho la pretemporada desde el primer día. También ha detectado el cuerpo técnico cajista que las defensas rivales están orientadas con frecuencia a impedirle recibir y negarle la recepción tras los indirectos, que no sólo generan su anotación con su muñeca sino que abre espacios para los compañeros. Es el peaje de haberlo hecho tan bien.

El tirador de Ohio promedia en 16 minutos por partido en estos seis partidos oficiales 4.7 puntos (33% en tiros de dos y 31% en triples) para 3.5 de valoración, la más baja del equipo dejando de lado a Kravish. Acabó con 9 puntos (49% en tiros de dos y 41% en triples) el año pasado, más su aportación en defensa, donde siempre suele dar unos mínimos altos, y el rebote, uno de los mejores pequeños de la Liga Endesa en esta suerte, rozando los tres por duelo. Kalinoski era uno de los jugadores a los que se refería Ibon cuando decía que necesitaba entrenamiento. Un tirador vive mucho de sus piernas y las del estadounidense con pasaporte belga no han estado a su tope en este inicio de temporada, en el que mete sólo un triple por partido de media. Igualmente, está el ajuste de los roles, en el que Kameron Taylor puede pisar algo lo que hacía el año pasado. Además de entrenar, en el Unicaja se piensa que el inicio de la BCL y coger más ritmo de partidos debe ayudar a la progresión de jugadores que necesitan recuperar sensaciones para recuperar confianza y las mejores versiones de cada uno.