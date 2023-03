Estopa también pelea contra el Bullying con Alberto Díaz y la ACB

Los hermanos David y José Muñoz, integrantes del grupo Estopa, han lanzado un contundente mensaje contra el acoso escolar, apadrinando la campaña Actuamos Contra el Bullying que impulsa la ACB por cuarto año consecutivo y en la que interviene también Alberto Díaz, jugador del Unicaja.





“No hay mayor acto de valentía que denunciar un caso de bullying a la profesora”, explica José, animando a los niños y niñas a quitarse el miedo a hablar: “Ese niño no es chivato, es un héroe. Es un acto de valentía”, añade, con David apuntando que “se trata de denunciar una injusticia, es lo opuesto a chivarse”.





En opinión de David, “la frase “’son cosas de niños’ es la cosa más odiosa que se puede decir. Es algo que dicen los padres del niño que hace bullying, y creo que el mundo es al revés”. Por ejemplo, quiere romper otro estigma: “a los niños que sufren bullying se les llama niños con poca integración social, cuando son los otros los que no tienen la capacidad de integrar. Los niños no tienen esa conciencia del bien y del mal, pero para eso están los padres, para encauzar, decirle ‘esto no está bien, estás hiriendo’”.





“no es broma”



La acb comenzó su lucha contra el acoso escolar en noviembre de 2019 y desde entonces ha hecho campañas de concienciación y eventos en numerosas ciudades, online y físicamente. El pasado diciembre presentó las caras que acompañarán a la acb en Actuamos Contra el Bullying en la presente temporada, dotando a los niños y niñas de herramientas para luchar contra el acoso y bajo el lema “no es broma”. Son la actriz Itziar Castro, el Sensei Mugendo Javier Saenz, el árbitro acb y policía municipal Juande Oyón, el jugador del Unicaja Alberto Díaz y el equipo de eSports DUX Gaming, que ya protagonizó una sesión de gaming y concienciación contra el acoso escolar con todos los niños de la Minicopa Endesa en Badalona.