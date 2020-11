La Eurocup mantiene su hoja de ruta

La Euroliga se reunió este jueves de manera telemática con las ligas nacionales para evaluar cómo marcha la temporada, marca de manera decisiva por la pandemia del COVID-19. El virus está volviendo a tener mucha presencia en varios países, por lo que varios clubes pueden tener problemas a corto plazo. De ahí que la máxima competición continental forme estas mesas de trabajo cada cierto tiempo para poner ideas en común y así poder planificar con más exactitud lo que vienen en adelante. Lo que sí quedó claro es que no cambia la hoja de ruta de los torneos europeos como la Euroliga y la Eurocup, que afecta al Unicaja.

"Los organizadores de la competición que se reunieron con los ejecutivos del Departamento de Competición de Baloncesto de la Euroliga incluyeron a los de la ABA, en representación de países de la ex Yugoslavia; ACB de España; BBL de Alemania; BSL de Israel; BSL de Turquía (Federación Turca de Baloncesto); HEBA de Grecia; LEGA de Italia; LKL de Lituania; LNB de Francia; PBL de Bélgica; y la UBL, que representa a los países de la ex Unión de República Socialista Soviética", decía el comunicado oficial de Euroleague Basketball, que daba más detalles sobre el encuentro virtual: "El objetivo de la reunión fue compartir y coordinar información entre todos los organizadores de la competencia que tienen equipos que participan en la Euroliga de Turkish Airlines 2020/21 y/o la Eurocup con miras a que todas las partes puedan planificar mejor las próximas semanas y meses, así como mejorar los procesos y protocolos establecidos. Euroleague Basketball no compartió calendarios alternativos ni propuestas de sistemas de competición alternativos para la temporada 2020-21".

"Los asistentes expresaron un interés común en finalizar la temporada actual asegurando que todas las regulaciones y protocolos especiales vigentes lo permitan; trabajando en un entorno colaborativo tanto como sea posible; y haciendo de la protección de la salud de todos los participantes de la competencia el objetivo principal. Los protocolos de salud y seguridad aplicados en las diferentes competiciones muestran principios comunes en la gran mayoría de áreas", seguía el escrito.

Una reunión que siguió las líneas que marcó en los días previos Eduard J. Scoot en Eurohoops. "La Euroliga mantiene de forma frecuente conversaciones, sesiones de grupos de trabajo y reuniones con todas las partes interesadas. Para evitar especulaciones innecesarias, la videoconferencia que se realizará esta semana con las ligas nacionales se ha convocado con el objetivo de compartir y coordinar información entre los organizadores de las competiciones que cuentan con equipos de Euroliga y Eurocup, para poder planificar mejor las próximas semanas y meses. No hay planes de presentar formatos de competición alternativos como se ha especulado en los últimos días", explicaba el director de operaciones de la Euroliga. Así, la Eurocup seguirá su curso. La principal novedad en las últimas semanas es la prohibición de la entrada de aficionados al pabellón, como sí había sucedido en los primeros duelos de la fase de grupos. Aunque fue una medida auspiciada por el Ministerio de Sanidad del gobierno español y por las comunidades autónomas.