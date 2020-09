Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, tuvo un encuentro con los medios asociados de la organización, entre ellos el español As, y respondió a las cuestiones que flotan en el ambiente, si la Euroliga y la Eurocup van a poder desarrollarse en los tiempos previstos por las cuestiones de la pandemia.

“Tenemos un plan B pero nos gustan los planes A y el nuestro es muy flexible”, ha asegurado Bertomeu en un encuentro virtual. “Podemos cambiar las fechas y lugares de los partidos. Sabemos que habrá dificultades durante la temporada y veremos cambios de última hora. Veremos partidos que se jugarán en otro país, reasignaciones de árbitros… Si las cosas empeoran y tenemos que parar, como pasó en marzo, volveríamos a nuestro plan de mayo, a nuestro plan B. Todo estaba listo, el único problema era que tres o cuatro equipos no podían salir de sus países. Por eso no hubo ‘burbuja’. Pero teníamos toda la logística preparada, como ahora. El plan B no es algo en lo que tengamos que pensar, sin embargo, si es necesario, todo está listo ”.

"Los vuelos son responsabilidad de los clubes, pero entendemos que dada la situación habrá momentos en los que viajar a otro país será un desafío. Esta semana un equipo que tiene que viajar a Rusia hará escala en Reino Unido porque no había otra opción. O por ejemplo, está Israel, donde el gobierno es muy restrictivo en cuanto a la entrada y salida del país. Por eso desde junio venimos trabajando con varias aerolíneas comerciales y tenemos acuerdos con dos de ellas para facilitar los equipos que tienen dificultades para viajar", explicaba Bertomeu sobre uno de los principales caballos de batalla que puede haber, la comunicación aérea.

“La temporada pasada habíamos reducido los ingresos entre un 20% y un 30%. Fue importante el acuerdo con ELPA (asociación de jugadores) por el que se redujo el salario. Para esta temporada tenemos que centrarnos más en los ingresos que van más allá de los puramente deportivos. Normalmente la distribución de beneficios a los clubes de patrocinadores, merchandising, derecho de televisores es del 50% y la otra mitad depende del rendimiento deportivo, venta de entradas... Este año vamos a cambiar ese saldo al 80%-20% a favor de el dinero garantizado. Sabemos que los clubes ganan mucho dinero con la venta de entradas, por lo que la ausencia de aficionados sigue siendo un desafío. En algunos países habrá gente en las gradas, con limitaciones obviamente, pero eso no depende de nosotros sino de los gobiernos ”, insistía el mandatario catalán.

Bertomeu también abordó el tema de tener una ‘liga cerrada’ con 24 clubs. Según dijo, “nunca he hablado de querer ser una liga de 24 equipos. Lo que sí queremos, y este es nuestro objetivo para los próximos dos años, es establecer nuestro negocio. Y para que esto suceda, el siguiente paso será aceptar dos licencias permanentes más para ASVEL y Bayern Munich. Las cosas se han detenido un poco internamente debido a la pandemia porque todavía tenemos que unificar nuestros criterios y toda esta situación ha provocado retrasos. Pero es obvio que Francia y Alemania son dos mercados muy importantes para nosotros y ambos equipos están progresando en la cancha y también financieramente como esperábamos. Por eso son nuestros mejores candidatos en este momento. Y pronto podrían llegar más de Francia, Italia y Reino Unido, otro mercado que creemos fundamental para el futuro ”.