La Euroliga vista desde el Unicaja: "Es una competición trampa"

La Euroliga, la segunda mejor competición del mundo tras la NBA, fue el hogar del Unicaja desde 2001 a 2018, pero en la situación actual es un lugar de otro planeta. La llegada a la presidencia de Antonio Jesús López Nieto supuso un giro en la política del club para cambiar a la esfera FIBA y la Basketball Champions League. Pasos atrás para coger impulso. Esta temporada le da la razón en cuanto a resultados. El Unicaja ha jugado semifinales en las tres competiciones que jugó, ganó un título y recuperó el hábito de vencer habitualmente. No se juega la mejor competición, sí.

La renuncia del Gran Canaria a jugar la Euroliga tras ganar la Eurocup ha sido muy comentada en el mundillo. Es un fallo del sistema obvio cuando se produce una circunstancia así. Significa que algo falla. Sitapha Savané, presidente grancanario, explicó las razones. El precedente de la temporada 2018/19, cuando los canarios jugaron la competición y sufrieron muchísimo para mantener la categoría en la ACB y, además, no pudieron jugar la siguiente Eurocup, pesó. Exige un crecimiento de presupuesto al que no llegaba.

El presidente del Unicaja hablaba en la Cadena Ser sobre la situación. Entiende que, de alguna manera, esa renuncia canaria da la razón a la decisión que se tomó dos años atrás. "No nos han invitado la Euroliga, pero tenemos las ideas muy caras. El campeón de la Eurocup rechaza por algo ir a la Euroliga. Es una competición trampa, para presupuestos inalcanzables, veo una decisión coherente y realista la del Gran Canaria. Escuché a Savané y estuvo impecable en su argumentación. El Valencia ha jugado, con el doble de presupuesto nuestro, este año la Euroliga, no ha podido meterse en el play off, ha quedado octavo en Liga, se quedó en cuartos en Copa... Algo ocurre cuando un equipo gana una Copa y no va. Cuando un equipo como el Gran Canaria, consolidado y con trayectoria, tiene la oportunidad y se queda en la Eurocup es por algo. No es lo mismo que en el fútbol, cuando se pega un salto cualitativo en todo cuando llegas a la Champions. En el baloncesto no sucede y da que pensar", argumentaba el presidente cajista.

Los tiempos que se manejan en el baloncesto europeo es que para la temporada 2024/25 o, a lo más tardar, la 2025/26 se producirá la unificación de Eurocup y BCL y el panorama se aclarará. Cuando se clarifique todo y se pulan las vías de acceso puede ser un buen momento, si el Unicaja consolida lo que ha hecho esta temporada durante más años, para soñar con volver a la mejor competición europea. De momento, el club entiende que no es realista.