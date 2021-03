La Euroliga anuncia cambios en el formato de la Eurocup

Hay movimientos en la Euroliga y en la Eurocup para las próximas temporadas. Desde el punto de vista del Unicaja, lo más interesante es que habrá cambios en la segunda competición, no se sabe aún con certeza. "Hoja de ruta aprobada para la 7DAYS EuroCup: los clubes acordaron los pilares estratégicos para la segunda competición europea de clubes. Más detalles se anunciarán públicamente más adelante, durante esta temporada", era el escueto mensaje de la máxima competición de clubes europea sobre en un mensaje más amplio que afectaba a la Euroliga, básicamente.

Ya había un runrún en las últimas semanas sobre cómo dar la vuelta a la segunda competición. La posibilidad de hacer una primera fase más extensa, con más partidos garantizados para todos los participantes, es una opción en la que se trabaja. Nuevo formato, replanteamiento de equipos, posibilidad de organizar desplazamientos por proximidad geográfica... Hay un abanico de ideas que cristalizarán próximamente, antes de que acabe la temporada. La Basketball Champions League (BCL) de la FIBA aprieta y la Euroliga quiera rediseñar el que será su abasticimiento cuando haya proyectos que descarrilen.

Sobre el papel, el Unicaja debería meterse en play off de la ACB, a la Eurocup sobre el papel sí se accede vías nacionales, para tener una plaza garantizada, aunque el prurito de llevar más de 20 años jugando en esfera, con 17 en la Euroliga y cuatro en la Eurocup, más la solvencia económica del proyecto (ahora que se tambalea el del Khimki en la Euroliga), hace que el proyecto del equipo malagueño siga siendo bien visto por la Euroliga (aunque aquellos billetes de dólar con su cara no se le olviden a Bertomeu) y exista una vía abierta a una invitación en el caso de que le superaran otros equipos que sí compiten en Eurocup. No obstante, hay que recordar que San Pablo Burgos y Tenerife, equipos ahora por delante en la clasificación, juegan en la Champions Basketball League.

"Se acordaron las condiciones para la inclusión del FC Bayern Munich y LDLC Asvel Villeurbanne como clubes con licencia a largo plazo", comunicaba también la Euroliga: "Los ejecutivos de Euroleague Basketball proporcionaron a los miembros de la junta una actualización sobre el progreso con ambas organizaciones, así como sobre la debida diligencia realizada después de acuerdos previos de la ejecutiva y la estrategia establecida", decía en un comunicado el la Euroliga, que también anunciaba la prórroga de la wild card para el ALBA Berlín para las temporadas 2021-22 y 2022-23. El mercado alemán y el francés son prioritarios ahora mismo, con el sueño de Londres de fondo, para la Euroliga.

De esta manera, el mapa sigue configurado con 13 licencias (las dos nuevas más las 11 clásicas de Madrid, Barça, Baskonia, Milán, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi, Zalgiris, CSKA, Efes y Fenerbahce) más la invitación de dos años al Alba. Quedarán dos plazas de acceso para los equipos de Eurocup, que sería sólo una si el Valencia se mete entre los ocho primeros. Aparte, otras dos wild cards, para las que el Zenit y el propio Valencia emergen como favoritos, con el Estrella Roja apretando. Por detrás, el Virtus de Bolonia también puja, aunque tiene la vía de acceso de la Eurocup abierta. Un universo del que el Unicaja se ha alejado bastante con su reducción presupuestaria y el horrible resultado deportivo, con una participación que se cierra este martes, mucho antes de lo previsto.