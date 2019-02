La Euroliga estudia un segundo billete desde la Eurocup

El CEO de la Euroliga, Jordi Bertomeu, habló en Podgorica (Montenegro) sobre la posibilidad de que haya un segundo billete para la Euroliga cada temporada para clubes de la Eurocup en vez de la situación actual en la que sólo el campeón tiene el ticket para la máxima competición. Según sus palabras, sería darle continuidad al equipo que ha obtenido la plaza si compite bien en la máxima competición.

"Si el club de la Eurocup actúa bien en la Euroliga, tendría la opción de permanencer en ella", dijo Bertomeu, que dijo, no obstante, que "no haremos ningún cambio en los próximos 3-4 años. Si la puerta de la Eurocup a la Euroliga es más amplia, habrá más opciones para equipos de países distintos para entrar en ella. El único cambio que podemos ver es si podemos incrementar un equipo más desde la Eurocup a la Euroliga, dar dos plazas. Tenemos que trabajar en ello. La idea, el concepto, el único cambio que veo en el futuro próximo es este. Porque si el club de la Eurocup actúa bien en la Euroliga le podemos dar la opción de permanecer".

No explica el dirigente catalán de dónde saldría esa segunda plaza para la Eurocup si no hay ampliación de equipos en la Euroliga, algo que no ve viable en estos momentos pese a los cantos de sirena que se hacen a París y Londres.

"Mi opinión es que la Euroliga se mantendrá con 18 equipos los próximos cinco años. Es un buen número porque es una buena combinación de calidad y distribución del territorio. Y 18 permite a los clubes competir en sus ligas nacionales. Escogimos a Bayern y ASVEL porque creemos que nos ayudarán a crecer la popularidad del baloncesto en dos grandes mercados europeos. Es obvio que tenemos conversaciones con París y Londres para ver si hay una opción a largo término con esos grandes mercados. Pero no creo que haya cambios la próxima temporada", prosiguió Bertomeu.

Acerca de las relaciones con la FIBA y las ventanas, Bertomeu dijo que "es una nueva era, tenemos diferentes visiones pero creo que a través de sentido común y diálogo nos podemos arreglar para trabajar juntos en el futuro", sentenció.