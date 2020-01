La Euroliga recuerda una exhibición de Nedovic en Estambul

Nemanja Nedovic no está teniendo mucha suerte en su etapa en Milán. Los problemas físicos le han impedido tener continuidad y no está teniendo un gran protagonismo con Ettore Messina, como su calidad haría esperar.

Nedovic suele realizar guiños a su etapa en el Unicaja, donde sus tres años dejaron el aroma de un jugador especial, que figura entre los mejores anotadores de la historia del club y que visualmente era un placer. Esta vez fue la Euroliga, a través de las redes, quien recordaba una exhibición del serbio en la pista del Fenerbahce, que poco después sería campeón de la competición en esa temporada 2017/18. Curiosamente, el Unicaja le ganó dos partidos, en Málaga y Estambul.

Milan guard @nedovic1624 scored a career-high 31 POINTS and accumulated a career-best index rating of 36 playing for @unicajaCB n a 91-99 road win at Fenerbahce in 2018!#GameON pic.twitter.com/d44v7oRaaB