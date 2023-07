Europeo sub 18: Pleno de España en la primera fase con Folgueiras, Saint-Supéry y Vicente

España cerró con una victoria ante Italia (78-72) la primera fase del Campeonato de Europa sub 18, que se celebra en Nis (Serbia), con la presencia de tres canteranos del Unicaja (Rubén Vicente, Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry). Ello le hace seguir invicta y cruzarse con el último equipo del Grupo C, República Checa, en los octavos de final del torneo. Si se avanza, contra el ganador del Lituania-Turquía.

No fue un partido brillante de la selección española, pero supo competir ante un rival físico y que puso problemas. En la preparación había caído ante los italianos, con varios jugadores interesantes. En el primer tiempo dominó más tiempo Italia, con algún estirón cercano a la frontera de los 10 puntos. Buenos minutos de Saint-Supéry ayudaron a contener a los transalpinos, que no se fueron mandando al descanso por un triple en el último segundo de Álvaro Folgueiras, que esta vez no fue titular pero apareció en momentos puntuales.

Ya en la segunda mitad España cogió las riendas del partido. Amagó con un 8-0 de salida, con otra canasta de Folgueiras en un contraataque. Pero los italianos nunca le perdían la cara al partido. Sacaba Javi Zamora, el seleccionador, a Rubén Vicente con la tarea de marcar al principal anotador rival, Dame Sarr (22 puntos), tirador peligroso al que el Unicaja junior ha padecido alguna vez, por ejemplo en el Torneo de Hospitalet, pues es jugador del Barcelona. Y lo hizo bastante bien el mallorquín, que añadió al trabajo defensivo un triple en carrera y un mate en momentos de igualdad en el marcador. Saint-Supéry también tuvo una ráfaga con una gran penetración y dos tiros libres, aunque su tiempo estuvo limitado con las faltas. A lomos de un gigante Aday Mara (23 puntos y 12 rebotes), España sacó adelante el partido remachando en el último minuto.

Saint-Supéry firmó 11 puntos (3/4 en tiros de dos, 0/1 en triples y 5/5 en libres), un rebote, una asistencia y un robo con tres pérdidas en el debe para nueve de valoración en 17 minutos. Vicente estuvo 12 minutos en pista, con cinco puntos (1/1 en tiros de dos y 1/2 en triples) y Folgueiras sumó cinco puntos (1/1 en tiros de dos y 1/1 en triples), cuatro rebotes y una asistencia en 16 minutos para nueve de valoración. Este miércoles empiezan las eliminatorias (15:30 horas) rumbo a las medallas.