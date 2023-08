Europeo sub 16: Guillermo del Pino y Rubén Salazar, así son los cadetes de oro del Unicaja

España sub 16 consiguió la medalla de oro en el Europeo de la categoría, que se celebró en Skopje. Después de un torneo inmaculado se ganó la final (68-77). El cordobés Guille del Pino, MVP del torneo, y el malagueño Rubén Salazar son los jugadores de Los Guindos que han formado parte del combinado nacional. Miembros del Unicaja que suman una nueva medalla.

Guille del Pino ha sido uno de los grandes talentos del campeonato. El exterior, llegado en el paso de infantil a cadete a Málaga tras jugar varios torneos previamente, ha impactado y ha sido uno de los líderes del cuadro dirigido por Xavier Albert, coronado con ese MVP. Está ya en el 1.90 y muestra cualidades especiales. Chiki Gil, entrenador del Unicaja cadete, ha tenido en las dos últimas temporadas a los dos jugadores a sus órdenes. Han sido piezas esenciales en los dos subcampeonatos de España conseguidos en San Fernando tras caer en la final ante el Real Madrid. “Guille lo hemos visto siempre, tiene una facilidad para anotar. Ya en minibásket y en infantiles en Córdoba mostraba mucha facilidad para anotar, va mejorando la dirección, pero tiene ese talento de meter, de siempre. Pero también lo ha trabajado, ese punto de capacidad para crear. En dirección cada día está mejor. Como jugador de baloncesto, en formación lo que vaya evolucionando. Ponerle etiquetas si es uno o dos no es bueno. Puede hacer el 1 y el 2, el combo del que se habla en el baloncesto moderno... Como toda formación todo, va en buena línea, hay que seguir evolucionando en cada aspecto. Decir cualquier cosa es un poco atrevido”, señala el técnico paleño, que formó parte del staff del Europeo sub 18 en el que España ganó la plata.

Mientras, Rubén Salazar es un jugador que roza los dos metros. Su evolución natural es la de ser alero, aunque es un gran reboteador. No ha tenido mucha cancha en el Europeo, pero ha cumplido cuando le ha tocado salir a pista. La próxima temporada irá a Estados Unidos para seguir la evolución. “Rubén ha tenido la suerte que tienen otros jugadores cadetes de los últimos años, como Mario o Manu Trujillo, de haber estado mucho con el equipo junior, es un plus para ellos. Rubén también tiene cosas que mejorar, no posee tanta capacidad de anotación como Guille, pero es un jugador que trabaja mucho. Un jugador que hace de todo, muy competitivo también, capaz de echarla al suelo, está mejorando el tiro...”, señalaba el técnico cajista

“Trabajamos todo realmente a los niveles que nos pueden dar”, dice Gil sobre en qué se incide a estas edades, en el clave ciclo de 14-16 años: “Lo que ha cambiado es el tiro, no sólo en la categoría cadete La evolución del baloncesto ha ido más hacia ser capaces de tirar. Manejo, tiro... Lo que más ha cambiado en este deporte es la manera de tirar. En esta categoría hay que trabajar en todos lo mismo. Seguimos la evolución, en junior se trabajan ya más bloqueo y cosas más tácticas. Intentamos ir por etapas. Recibimos al jugador de infantil y tratamos de que puedan continuar perfeccionándola. Es un trabajo de todos los técnicos de Los Guindos. Cosas tácticas, situaciones, juegos de pareja, mano a mano, bloqueo directo...”.

Es el trabajo realizado con dos productos de Los Guindos que son subcampeones continentales en el último gran torneo masculino del verano de categorías de formación. Un oro y un MVP.