Europeo sub 16: Horario y dónde ver en TV el Israel-España

España debuta este sábado en el Europeo sub 16. La preparación comenzó en Zaragoza hace tres semanas, con el Pabellón Siglo XXI como centro de operaciones. Una ciudad de baloncesto de la que Xavi Albert no tiene sino “palabras de agradecimiento. Fueron dos semanas de preparación en condiciones perfectas, con un torneo de buen nivel que nos sirvió para echar a andar, coger sensaciones y prepararnos para el Europeo.” Como único contratiempo negativo “las dos lesiones de Nicolás Gómez y Raúl Villar, que no han podido estar aquí, y que son parte de este grupo al igual que Eric Sanmartín, último descarte.”El torneo fuera de España fue en la misma ciudad donde se juega el Europeo, Skopje, lo que significó que han viajado antes de lo que suele ser normal: “esto nos ha servido para aclimatarnos antes al pabellón, a la ciudad… y el torneo ha sido un paso más en la preparación, para asentar los roles y poner a punto la condición física del equipo.”

En los dos torneos, seis partidos y seis victorias: “no les doy demasiada importancia. Son torneos para controlar los minutos, para llegar en las más óptimas condiciones. Es mejor ganar, porque reafirmas que el trabajo está hecho bien y te permite ver tu crecimiento. Pero nada más” asegura Albert, que define a este equipo como “una generación con una amplia variedad de perfiles. Es un grupo polivalente, con buena presión a todo el campo, y al que le viene bien jugar valiente. En el Europeo nos encontraremos dificultades, y lo importante será mantenernos estables emocionalmente y confiar en nuestro trabajo. Esta generación debe hacer honor a la palabra ‘equipo’. La responsabilidad tiene que dotar de peso a más jugadores, tenemos que ser una plantilla larga, porque no tenemos una figura que vaya a destacar sobresalientemente.”

Fecha y Horario

El Israel-España del Europeo sub 16 se jugará este sábado, 5 de agosto, a las 16:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en el canal de Youtube de FIBA, pinche aquí.