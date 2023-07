Europeo sub 18: Horario y dónde ver el España-Dinamarca

Este sábado comienza el Europeo sub 18 en Nis (Serbia). Y allí habrá tres canteranos del Unicaja: Mario Saint-Supéry, Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras. La Federación Española confirmó los 12 jugadores que defenderán el título conseguido el año pasado por el grueso de jugadores que conquistaron semanas atrás el Mundial sub 19 en Hungría. Esta sub 18 tiene la base del equipo que el año pasado fue subcampeón del mundo sub 17 en Málaga. Y será un torneo interesante para seguir la evolución de los jóvenes cajistas.

Mario Saint-Supéry y Rubén Vicente debutaron ya con el primer equipo, el primero es considerado por el club como tal y volverá a estar, aun siendo junior el año próximo, con Ibon Navarro y debe tener más minutos, se le ha abierto una ventana en la primera fase de la BCL interesante. Con el mallorquín Vicente, desde infantiles en el club, se quiere mantener el vínculo aunque se busca un destino para que progrese la próxima temporada en LEB.

Álvaro Folgueiras también llegó a vestirse en partidos oficiales en la 2021/22 con el Unicaja pero no llegó a estrenarse. Tras una temporada en DME Academy de Florida y un año de transición en el instituto después de dejar la cantera del Unicaja, ahora salta a jugar en la NCAA en Pennsylvania, en la ciudad de Moon Township, muy cercana a Pittsburgh, con Robert Morris.

En el equipo hay ya varios jugadores que han debutado en ACB, el más llamativo el gigante Aday Mara (Casademont Zaragoza), ya con minutos de calidad con los mayores. También Hugo González (Real Madrid), Lucas Marí (Valencia Básket) y Lucas Langarita (Zaragoza), el único que dobla de los oros del Mundial sub 19. Todos proyectos de máximo nivel.

Fecha y horario

Primer partido de la fase de grupos del Europeo sub 18 de baloncesto masculino, que se celebra en Nis (Serbia), entre Dinamarca y España a partir de las 13:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá seguir a través del canal de YouTube de la FIBA.