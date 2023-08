Exhibición de Kendrick Perry en el último ensayo de Montenegro

Kendrick Perry llega entonado al Mundial con Montenegro, de nuevo líder de su selección, aunque sobre el papel más liberado y menos dependiente con el regreso de Nikola Vucevic, un dúo de primer nivel entre el cajista y el pívot de los Chicago Bulls, las dos grandes estrellas junto a Bojan Dubljevic. Gran partido del base de Florida en el último ensayo de Montenegro, festival frente a Filipinas (87-102) y una tarjeta estádistica llamativa: 15 puntos, 9 asistencias, 4 robos y 27 de valoración. El mejor en los balcánicos en un buen duelo frente al NBA Jordan Clarkson. Perry pone la flecha hacia arriba, parece que ya preparado después de una puesta a punto que ha sido corta, de solo dos semanas de concentración.

El estadounidense hizo un breve paso por Málaga, poco tiempo para ejercitarse en Los Guindos y activar ese modo Mundial. Muy reforzado en el Unicaja tras su primer curso, primera renovación que sella en su carrera, ya de 30 años, y unas vacaciones que urgían porque Perry no ha interrumpido su actividad en el último año. Está en el mejor momento de su carrera deportiva, un hogar que ha encontrado, dicho por el propio jugador, como es Málaga y todo lo que subyace. Quiere echar raíces en la ciudad, siempre emocionado cada vez que se le pregunta por la capital. Generará alegría el ver al estadounidense a un buen nivel con Montenegro, dentro que al Unicaja le conviene que regrese lo antes posible para preparar la temporada, en concreto esa Supercopa en Murcia del 16 y 17 de septiembre.

Montenegro está en el Grupo D, junto a Lituania, Egipto y México. Rivales que no chirrían para que pueda alcanzar los cruces. 15,2 puntos y 7,2 asistencias por partido firmó en el Eurobasket, registros a los que ha dado continuidad en las Ventanas a lo largo de la 22/23. Si es capaz de acercarse ahora, será uno de los exteriores más destacados del Mundial, buenos socios que le pueden alimentar.

FIBA | STATS:Nikola Vucevic and Kendrick Perry lead Montenegro's second-half surge over the Jordan Clarkson and June Mar Fajardo-led Gilas Pilipinas.#FIBAWC pic.twitter.com/lpYz5x7DJe